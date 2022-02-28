黄宗泽想和吴卓羲演父子

和吴卓羲认识多年，也一起拍过无数剧集，黄宗泽说，希望有天能和他演“父子”。

目前正在热播的TVB剧《飞虎3壮志英雄》（简称《飞虎3》，是黄宗泽、吴卓羲和苗侨伟继《飞虎之潜行极战》《飞虎之雷霆极战》后再度合作的剧集，三人戏里再度重逢。

日前，他接受《新明日报》访问时说，《飞虎3》来到第三辑，一定要给观众很不一样的感觉，“除了爆破之外，我们还加入不少近身的打斗场面，像我在戏中就一个人和十多个人对打，抑或带领一小支队伍与人数众多的敌军激战，”

对于拍动作戏是否辛苦，黄宗泽坦言：“始终是动作戏，一定会辛苦，而且本来是在冬天拍的，但碰上疫情延到夏天，酷热的天气下，再加上身上的装备，无论是温度或体力都很吃力。”

提及和吴卓羲“兄弟CP”合作，黄宗泽说，两人从出道就认识，又合作拍了不少的剧集，故有了一定默契，两人在片场无须多加言语，只要一个眼神就知道对方要什么。问他是否会避忌两人的CP合作？他笑着答道：“没有所谓的避忌，毕竟我们认识太多年了，再加上我们俩个性调皮爱开玩笑，只要一起合作，拍出来的效果大家喜欢就好。”

问他若下次再合作，希望跟吴卓羲演什么关系？

他想了想，说：“或者可以拍穿越时光剧，我们演父子。”

戏里黄宗泽对陈滢的感情很含蓄。（图 / TVBI）

面对心仪女生会害羞

在《飞虎3》里，黄宗泽对花旦陈滢之间的感情含蓄，且优柔寡断，记者问他现实生活中是否也如此？

他认真地答道：“虽然我不算是含蓄的人，但面对心仪的女孩，也会不知道该怎么开口，会害羞，这点和角色很吻合。”

《飞虎之壮志英雄》，即日起周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首（星和娱乐860频道）、Go Select观看：也可在TVBAnywhere+收看。