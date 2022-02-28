王昱清与女友 高球场开甘榜风咖啡屋

疫情风险下，王昱清与女友开咖啡屋！

除了热衷于演戏、主持，资深演技派男星王昱清对于做生意一直磨拳擦掌、心痒痒想做。

昱清曾与澍城合资开餐馆、做粤菜，没亏钱，只是赚得不多，地方后来被征用，只能作罢。

昱清也卖过男性内在美、经营保健食品，做得有声有色，他尽管已60岁，但外表冻龄，保健有方，也因担任主持结识本地名厨，昱清本身也是“王能煮”。

“我一直想做吃的，但公主（女友昵称）很反对，认为做吃的太辛苦，直到她看到那个地点，才有了改变……”

该地点是在实里达蓄水池上段的Mandai Executive Golf Course，昱清携手女友，与其他友人出资六位数开咖啡屋！

餐饮生意不易为，近日疫情案例破万，昱清此时“下海”，风险会否更大？

他受访告诉《新明日报》：“做生意一定要冒险，既然瞄到好地点，就给自己机会尝试一下吧！”

昱清人脉广，人缘也很好，他是经商能手吗？

“我不觉得，你说生意上的行政、管钱，我一点都不厉害，但如果说宣传企划、店面设计，我可能还可以，但这一次由公主负责做市场行销管理，她是能手。”

万礼的高尔夫球场远离市区、环境悠闲，昱清认为坐在咖啡屋享用餐饮，感觉舒畅。

他希望把咖啡屋打造成“甘榜Style”，目前已装修至一半。

为了咖啡屋，昱清也将推出其个人研发的中西美食，包括肉饼夹汉堡、烤鸡翅膀，“我希望能做出有别于一般的独特调味。”

二度入围红星“常青演绎奖”

昱清在今年“红星大奖”二度入围“常青演绎奖”，与老搭档陈澍城、林梅娇、向云、朱厚任争常青奖。

他志在参与，笑说“每个人都有20%得奖机会。”真是一碗水端平，个个都没漏。

昱清演技日见洗练，若电视台欲再签他，会否动笔？

“条件好的话，我会（签约）啊！”对于演戏，他内心一团火未曾熄灭。