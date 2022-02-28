回顾婚礼之“最” 周杰伦欧式婚礼最梦幻 吴彦祖森林完婚有够酷

本地富豪林荣福的千金林慧俐（Kim Lim）在2月22日这个充满爱的日子注册结婚，一对新人从过大礼、注册到婚宴都备受各方祝福与注目，受瞩目的程度不输许多大明星。从林慧俐以及宾客的社媒中所见，婚礼场面华丽而浪漫，新娘无论身上穿的，手上戴的都是众人焦点。娱乐圈也有好些让人难忘的婚礼，当中有的奢华有的简朴，而吴彦祖在南非森林中的婚礼更是特别！

最梦幻：周杰伦昆凌复古欧风婚礼

2015年1月17日，周杰伦和昆凌在英国的约克郡塞尔比镇教堂举行了复古欧风婚礼，这堪称所有女人心中最梦幻的婚礼，一对新人也像极了童话里的王子和公主。

除了名贵珠宝钻石，昆凌头上戴的钻石皇冠是由为欧洲皇室做首饰珠宝的品牌专门定做的，表面镶嵌着多颗钻石，价值约140万新元，周董真的把昆凌当公主般宠着。这场婚礼小型而私密，没有赞助，没有媒体，只有家人朋友的祝福。周董还为婚礼编了一首曲子，由现场20人弦乐队演奏，为爱妻留下美好的回忆。

最“高”尚：梁朝伟刘嘉玲不丹结婚

梁朝伟和刘嘉玲在不丹的婚礼为人津津乐道。（互联网）

2008年7月21日，两位影坛重量级人物梁朝伟和刘嘉玲在海拔 2300 米上的不丹 UmaParo 酒店前草坪上的白色蒙古包里结婚，婚礼由当地高僧喇嘛宗师Jambay 主持。

晚宴席开20桌，刘嘉玲换上米兰空运至当地的 Gucci 粉红色平口露肩小礼服，梁朝伟还请来曼谷东方文华酒店米其林三星大厨到场，有消息称婚礼耗资约754万新元，全由梁朝伟买单。

一对新人按当地风俗举行结婚仪式，还受到不丹国王接见，由国王亲自安排游玩。婚礼举行时有当地警察维护治安，并有警车为婚车开道。

最浪漫 ：吴奇隆刘诗诗海岛婚礼

吴奇隆和刘诗诗结婚时穿的龙凤褂价格不菲。（互联网）

吴奇隆宠妻无极限，平日节俭的他为了给刘诗诗一个浪漫婚礼，2016年3月21日在印尼峇厘岛金巴兰海湾35米高的悬崖结婚，据知婚礼举行了三天。

夫妇二人穿的龙凤褂价值百万人民币，婚纱则是50个工匠花费500个小时赶制的，想必价格不菲。此外刘诗诗手上戴的是价值258万新元的鸽子蛋钻戒，婚礼现场的木兰花更是吴奇隆包下六架直升机空运的，相当夸张。

婚礼邀请了若兰（刘心悠）、敏敏格格（郭晓敏）和玉檀（叶青）做伴娘，伴郎团由苏有朋、陈志朋、十三阿哥袁弘、十阿哥叶祖新组成，刘诗诗入场后，吴奇隆许下深情的告白，婚后这些年也用实际行动证明了自己的爱。

最轰动：林青霞邢李㷧豪华婚礼先河

大美人林青霞的婚纱照真是美翻了。（互联网）

1994年6月29日，林青霞在美国旧金山的婚礼称得上开启了明星豪华婚礼的先河，婚礼吸引媒体和影迷注意，在当时相当轰动。

当时林青霞的结婚礼服是CHANEL名师亲手缝制的，世上绝无仅有。此外还有500万港元（约87万新元）的结婚钻戒，价值700万港元（约122万新元）的500万朵香槟色玫瑰，连新居的游泳池都铺满了娇艳的玫瑰花。而为防止记者偷拍婚礼场面，他们还花费巨额种植树墙。

邢李㷧给林青霞姐妹的开门红包是99999.99港元（约1.7万新元），林青霞在敬完“媳妇茶”后则收到一个60万美元（约82万新元）的红包。

最特别：吴彦祖Lisa.S南非森林完婚

吴彦祖和Lisa S选择在定情之地南非结婚。（互联网）

2010年4月6日，男神吴彦祖和妻子Lisa.S在南非森林中举行婚礼。现场布置十分简单朴素，婚礼只邀请了少数亲戚好友，十分低调。

吴彦祖透露该处是他爱上Lisa.S的定情之地，所以两人选择在这个别有意义的地方结婚。其实去南非结婚还是可以选择六星级酒店或者大教堂，但两人却找了一片森林，进去森林前有条泥路，旁边的两棵树刚好像一道门，感觉很神圣。

两人的结婚礼服也很简单，平时穿尽华服的Lisa一点都不计较嫁衣，喜欢越简单越好。吴彦祖也简单订做了一套礼服，短短4天内就搞定，“我只要求是咖啡色的西装，仅此而已。”虽然简单而朴素，但相信夫妇俩和参与的宾客都对这一场婚礼留下一辈子难忘的记忆。