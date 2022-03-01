肯伊威斯特不肯放手七年婚 金卡戴珊下个月可“复单”

（综合讯）41岁的美国真人秀话题女王Kim Kardashian（金卡戴珊）2021年2月诉请离婚，要求与43岁嘻哈歌手Kanye West（肯伊威斯特）结束七年婚姻。两人因为共同抚养四个孩子，刚开始还维持着友好的关系，但关系最终变得不稳定。

金卡戴珊上周提交法庭文件，指责已分居的肯伊威斯特总是在社交媒体传播有关两人“私人家庭事务和共同抚养孩子事宜”的错误信息，表示对方的行为是对自己和家人的精神折磨。

金卡戴珊请求法官在她与威斯特的抚养权和财产问题解决之前宣布她单身，但威斯特的律师则对请求提出了反对意见，称担心金卡戴珊可能会马上再婚，并将共同资产转移到她的单独账户。目前可以肯定的是，无论威斯特方面提出什么反对意见，法官仍将于下个月宣布正式恢复金卡戴珊的单身身份。

金卡戴珊开始甜蜜姐弟恋

金卡戴珊于去年申请离婚后，开始与28岁的喜剧明星Pete Davidson（皮特戴维森）交往，二人之间仿佛没有年龄差一般，多次牵手秀恩爱，非常甜蜜。

肯伊威斯特今年初曾被曝与模特儿Julia Fox（茱莉亚福克斯）短暂约会，但很快分手。威斯特一直在社媒公开发表“不想让金卡戴珊离开”之类的言论。

随着金卡戴珊与皮特戴维森的恋情升温，肯伊威斯特在社交媒体上多次发帖攻击指责金卡戴珊，比如指责她“违背自己意愿”让女儿North在TikTok上发布视频。