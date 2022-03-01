苦苓谈罹癌乌龙新闻 帮老婆备好第二春嫁妆

（台北讯）台湾作家、主持人苦苓去年被Ｂ型肝炎、肿瘤、忧郁症等病缠身，今年初他公开日记，大家误以为他生重病，爆出罹癌病危的乌龙新闻，事后他出面澄清是虚惊。

苦苓上个星期天（2月27日）出席新书《最后书》见面会，谈及健康状况时笑说：“我现在是家里最健康的人，肝指数也从400多万降到43。”苦苓仍为耳鸣及嘴巴有咸味所苦，他求助中医，中医诊断他是肾虚，必须吃中药调理。

66岁的苦苓自嘲因此乌龙事件，像办了生前告别式，走在路上有阿伯对他喊话，“苦耶，你不能死耶，国民党还没倒。”阿姨也打给妈妈问，“妳儿子要死，妳怎么办？”他老婆赶紧跟妈妈解释，媒体是写去年的事。

苦苓在怀疑自己罹癌期间，曾和老婆讨论以后的安排，“我说房子是妳的，还有保单大概台币千多万。老婆没特别安慰我，只说如果你都安排好了，我会陪着你。”他解释这些算是老婆以后找第二春的嫁妆，让一旁的老婆听了哭笑不得。他说因为大家都会忽略陪病者的痛苦，“我也舍不得失去她，怕她会跑掉，生病的时候容易自我怀疑，自我放弃，她很辛苦，我觉得交代清楚，对她比较好。”

苦苓感叹，自己之前因外遇事件让演艺死过一次，后来又死而复生。现在传乌龙病危，人生峰回路转，因此他下定决心这两年要干一件大事，“我不是要拿诺贝尔，也不是要选总统，就是我想做一件报答台湾的事，是一些比较历史文化方面的东西。”他说现在还不能透露具体内容，“因为我是言语的巨人，行动的株儒，我怕到时候没做成会丢脸，等我做成了再告诉大家。”