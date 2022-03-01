中国演员滞留基辅惊爆“子弹在头上飞” 躲厕所报平安

俄罗斯2月24日正式出兵入侵乌克兰，引发世界各国哗然，战事也造成当地情势紧张。一名中国脱口秀演员26日在微博发布视频，称自己滞留在乌克兰首都基辅，上超市采买竟遭到枪击追杀，好不容易逃过一劫。

以演出脱口秀为生的微博博主“好笑的林某某”，跟着乌克兰女友回基辅“处理一些感情问题”，没想到乌俄战争爆发，无奈滞留在当地。26日，住在基辅西北部的他和友人在宵禁前设法出门采购必要物资，却“遇上两个乌克兰人在街上持突击步枪开枪追杀”，他和友人举手投降表明华人身份后才得以离开。他当晚8点多发了一个27秒的视频，虽然当时已安全回到家里但明显余悸犹存：“我们三个跑得跟没命一样，子弹在头上飞，女孩直接吓哭了……”

一天后，他情绪稍微平复，由于“担心空袭不敢留在靠窗的房间”，就躲在厕所录视频报平安。他透露基辅街头风声鹤唳，居民躲在屋内都不敢开灯，他则是“睡眠伴着抢炮声，不知枪炮会否落在房里，精神压力很大”。他说明自己所处地点，仍在乌克兰政府军控制范围内。由于乌克兰领空被全面封锁，他仍在等待中国政府安排撤侨，并透露中国人和乌克兰人联姻情况普遍，许多家庭的妻子和孩子都是乌克兰籍，所以中国男人也无法轻易离开。

之前，有中国网民称“收留乌克兰美女”一类的话被外媒大量转载，导致乌克兰人开始出现反华情绪。“好笑的林某某”恳请中国网民谨言慎行，不要发不恰当的言论，以防被别有用心者利用成为反华工具。他呼吁大家珍惜和平生活，并希望早日回家和父母重聚，说经历战争后方知和平可贵。 他在视频中述说沉重心情和惊险遭遇时，流露“今天不知明日事”的悲凉感，而且语带哽咽。

28日，他再发视频，透露39个小时的宵禁过去了，而由于乌俄开始谈判，他也不再听到大规模持续的爆炸声和枪炮声，终于可以睡个好觉。