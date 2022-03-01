创NFT数码画作 陈之财赚3万9410元

陈之财推出自创NFT系列《活在当下、珍惜现在》赚3.9万。

本地艺人陈之财早前以画作《活在当下、珍惜现在》作为蓝图，计划完成四以“春”“夏”“秋”“冬”命名的区块链艺术。

陈之财耗时两个月最先完成了“春”的区块链艺术，并以此推出自己的NFT系列“Eternal Collections：春——《活在当下、珍惜现在》”。值得一提的是，系列推出不久，陈之财就在2月22日，在私人拍卖会上以15ETH出售了自己的区块链艺术“春”，赚到3万9410元。

《新明日报》记者问陈之财会如何使用这笔收益？他说：“这是一个非常令人鼓舞的开始，这笔钱会全部投入到接下来的开发工作和平台。”

至于其它三个未完成的区块链艺术（夏、秋、冬），陈之财表示还在制作当中。他还提到团队会在剩余的三个作品里注入更多元素，“春夏秋冬四幅一旦齐全，将组成一套长画，具极高收集潜力和价值，会是一套罕有的NFT。”

儿子指导 完成作品

拥有陈之财“春”NFT系列《活在当下、珍惜现在》的幸运儿是一名本地企业家。

之财受访说：“编号-22NFT的得主是一位非常优秀的企业家Queenie Yang女士，她在企业界，尤其是在保健、保育业方面更是一位凭着双手，一步一脚印的努力和坚持，成就了今天的事业。”

之财表示很开心，因为他与对方抱着同样的信念，那就是希望能够本着真、善、美为我们做人、事、物的根本，让爱继续延传下去。

提到“春”，之财表示，这幅画是全手工绘制。

“因为是区块链，所以我尝试在平板电脑上作画。 因为不熟平板上作画的程序，所以用了比较长的时间， 幸亏有儿子（陈熙）在指导，但还是用了大概两个月时间，修修、改改、补补、填填才满意。”

陈之财创作总是精益求精，务求做到最好。

什么是NFT?

非同质化代币（Non-Fungible Token，简称：NFT）是一种被称为区块链数位账本上的数据单位，每个代币可以代表一个独特的数码资料，作为虚拟商品所有权的电子认证或凭证。

由于不能互换，非同质化代币可以代表数码文件，如画作、声音、影片、游戏中的项目或其他形式的创意作品。