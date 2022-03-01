手机没他的歌 张宇不强求孩子入行

和著名填词人十一郎结婚35年，育有两名帅气的儿子，张宇说，孩子手机里没有他的歌曲。

三年前无预警地退出歌坛的台湾实力派歌手张宇，日前重新演绎写给韩星黄致列的歌曲《我们尽力了》，再次和粉丝们见面，昨天（2月28日）中午他接受《新明日报》访问时，提及关于自己3年前的无预警退出歌坛，他表示其实不应该说成“无预警退出”，而是“无限期停工”。

张宇说，当时之所以有这样的决定，主要是自己太累，身体和心理都觉得疲乏。

“那段日子，我除了工作就是工作，上通告、开演唱会，家里就像酒店，只是个睡觉的地方，隔天醒来又出去工作到深夜。突然，有一天夜里醒来回想我过去的生活，觉得自己不应该如此下去，于是就决定按下‘无限期停工’键。”

问他三年‘无限期停工’，太太十一郎怎么看？

他答道，太太和孩子都很支持他，“太太还跟我说了一句话；‘有钱赚钱，没钱赚情’，言下之意，就是三年里我赚到的是和太太、孩子之间的感情，彼此间相处时间多了，感情自然也会更进一步。”

张宇补充说，太太十一郎其实一直以来都希望他能停下来，好好休息，在工作和休息取得平衡。

居家生活当司机

三年来都是居家生活，张宇培养了不少兴趣，还跑去学中医。张宇告诉记者，在那三年里，他变得很“宅”，除了每天当“柴可夫斯基”（司机的意思），接送老婆之外，他也培养了不少兴趣，其中最叫人刮目相看的是，他竟然学中医。

“太太身体常出现一些小毛病，常希望她的小毛病能根治，刚好有位朋友介绍我看一本中医书籍，越看越觉得有趣，也去向中医师讨教。”

既然对中医有兴趣，张宇是否想去考个中医师执照，当中医师？

他说：“没有想过。”

没想过栽培“星二代”

两个儿子长得帅气，张宇没打算栽培他们成“星二代”。

张宇和十一郎育有两名儿子，大儿子去年庆祝22岁生日时，一家四口的照片首度曝光，尤其大儿子星味十足，帅气不输年轻时的张宇。

记者于是问张宇是否有打算将儿子栽培为“星二代”？

张宇斩钉截铁地回道：“从来没有。他们就像其他的小孩一样，我和太太没有特别去栽培他们成为什么艺人，再说艺人这行业是没有所谓继承的。”

不过，张宇说两个儿子喜欢听音乐，但似乎对进入演艺圈没有兴趣。

他还“不满”地说：“他们手机的歌单都没有我的歌。”

让张宇值得“欣慰”的是，虽然儿子手机没有收藏他的歌，不过却会留意他的歌曲，“例如他们听到别人翻唱我的歌时，会告诉我，还给我意见。”