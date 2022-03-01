差8岁又如何？朴敏英、宋江新剧打脸不看好的网友

爱批评又爱看？网友们这次的预测翻车了吗？

韩剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》（Forecasting Love and Weather）上个月开播，首播收视创下4.51%，为JTBC电视台历代第6高；而随着剧中朴敏英及宋江的地下恋情开展，第4集也斩获7.84%的高收视。

然而在开播前，此剧曾不被网友看好，快随zaobao.sg一起来看看《气》如何反转，一扫开播前网友的质疑，同时收获收视与好口碑！

又是姐弟恋？

现实年纪相差8岁的宋江和朴敏英在戏中大谈姐弟恋。（图/面簿）

或许与社会风气、韩国演艺圈男演员青黄不接的断层有关，韩剧近年来“姐弟恋”的设定有些过于频繁：宋慧乔和朴宝剑的《男朋友》、孙艺真和丁海寅的《经常请吃饭的漂亮姐姐》、全度妍和柳俊烈的《人间失格》等等，让观众不知不觉有些审美疲乏。因此，朴敏英和宋江这个组合在制作组宣布卡司时并没有引起太大的期待。

朴敏英和宋江剧中角色的年龄设定相差7岁，而两人戏外的真实年纪相差8岁。但在剧集播出后，网友们纷纷被打脸，说不知道是朴敏英百搭，还是宋江搭谁都可以，这对高颜值的姐弟恋CP竟让观众觉得没有违和感。

除了朴敏英的驻颜有术，和宋江“年下小奶狗”的讨喜感，剧中人物的设定和快节奏的故事发展也让这对姐弟恋更赏心悦目。打破“韩剧第8集定律”，第2集就看对眼的两人直接上演火热床戏。没有所谓的暧昧期，也没有拖拖拉拉，第4集立即展开地下恋情。人物性格迥然不同的他们是否光靠荷尔蒙就能维持住感情？相信这也是观众决定追下去的一大因素。

又是打着职场剧招牌谈恋爱的“伪职场剧”？

《气》以气象厅为背景，讲述在该单位上班的人们的职场和爱情故事。（图/面簿）

除了姐弟恋设定，这几年下来观众最怕的恐怕就是挂着羊头卖狗肉的“伪职场剧”。男女主角之间的感情和职场刻画上的比重要如何分配，才不会让观众看起剧来觉得失衡，绝对是考验编导功力的一大难题。

气象厅这个职场背景颇具新意，几乎没有太多的影视作品对这领域有过着墨。《气》编导把握这点，巧妙地将剧中人物所发生的事、彼此之间关系的改变、心境上的转变等与气象做结合，呈现出人与大自然之间的相似之处，细腻又生动的比喻引发观众的共鸣。而在每集的开头语与结尾，也会用气象用语来呼应该集的剧情，被网友称为“爱情语录”，称赞编导将瞬息万变的天气来比喻爱情，有点浪漫。

不仅台词给力，气象厅的工作内容也让观众更了解这个职业。身处于新加坡四季如夏的我们，也会透过天气预报来判断今天是否带伞出门，更别说生活在四季分明国度的人们，有多依赖天气象局的预报了。为了这些预测而在幕后耕耘的人们，他们的日常是如何的呢？

又是笼统的四角恋？

（顺时针起）宋江、朴敏英、尹博和Yura大谈四角恋。（图/面簿）

剧中，朴敏英遭交往10年的尹博劈腿，宋江则被同居女友Yura“戴绿帽”，出轨2人组甚至结婚，而朴敏英和宋江则展开地下办公室恋情。不少网友在剧集未播出前都很担心这样的四角恋是否太过老套缺乏创意。但开播后，观众反倒被“渣男”吸引，竟期待起“看他还能有多渣”。

尹博之前受访时曾提及当初接到演出邀请时其实很抗拒，本不想接演，但后来被导演说服。如今反而因恶角而受到瞩目，只能说娱乐圈也和天气一样，谁也说不准啊。

演员文太裕（左上）、权海骁（左中）及蔡瑞恩；金美京（右上）及金钟泰等最强绿叶加盟《气》。（图/面簿）

反观，配角群的阵容却得到观众从一而终的信任。老戏骨金美京、权海骁、金钟泰，再加上《机智医生生活》的“龙硕民”、《哲仁皇后》的“红莲”等等，绿叶配角个个都演技精湛。其中值得一提的是，“国民妈妈”金美京已经是继《成均馆绯闻》、《Healer》、《她的私生活》后，四度与朴敏英合作扮演母女。

《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》每逢星期六和星期天在Netflix播出。