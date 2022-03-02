Bromance VS Romance 韩剧兄弟情比男女浪漫情吸睛

韩剧的Romance（浪漫爱情）总让人心动不已，也造就了许多经典CP，但近年不少韩剧主打双男主角，Bromance成了另一个吸睛元素。Bromance由“brother”和“romance”合成，指的是男人之间深厚亲密的兄弟情，而帅哥们的精彩对戏，有时候比Romance更吸引人。

韩剧Bromance的代表人物非他们莫属——《鬼怪》里的孔刘和李栋旭。他们一个是有着不灭之身的鬼怪，一个是丧失记忆的阴间使者，同一屋檐下，经常斗嘴，真是有趣又有爱，还被封“死鬼CP”。两人把马路当T台，在昏暗中并肩走来，长外套被风吹起的英姿，是该剧经典画面之一，也引起许多剧集模彷。

《金科长》南宫珉（右）和李俊昊获“最佳CP奖”。（互联网）

职场喜剧《金科长》的南宫珉和李俊昊是另一对Bromance代表。两人剧中原本是死对头，后来携手揭露公司的腐败，成了最佳拍档。他们的互动有许多爆笑点，像南宫珉探望关在拘留所的李俊昊，隔着玻璃送吻，调皮的举动让李俊昊气得大呼：“不要再对我啵啵（亲吻）！”超有默契的他们更凭此剧获得“最佳CP奖”。

除了这两部经典，以下韩剧也有精彩Bromance。

◆《邪恶与疯狂》：李栋旭＋魏嘏隽

李栋旭（下图）和魏嘏隽在《邪恶与疯狂》必须同步复制许多动作戏，极具挑战性。（互联网）

李栋旭有了新Bromance，和魏嘏隽在《邪恶与疯狂》饰演同一个角色的不同人格，李栋旭是只想升官发财的刑警秀悦，魏嘏隽是他身体里另一个正义又疯狂的家伙K。两人携手调查谋杀和毒品案的过程中，秀悦逐渐被K影响，贪婪的个性被正义感取代，奋力找出真相。

有别于其他多重人格主题的戏由同一名演员演出不同人格，《邪恶与疯狂》的设定对两主角极具挑战性，他们经常得同步复制一个表情和动作，包括许多打斗戏，像是一个凌空飞腿的动作，两人表情和动作要一致，很不容易。李栋旭和魏嘏隽展现了绝佳默契，互动非常和谐，后来K要消失了，秀悦依依不舍，更让人感受到满满的CP感。

◆《幽灵医生》：Rain＋金汎

Rain（后）和金汎在《幽灵医生》的互动逗趣。（互联网）

Rain和金汎在《幽灵医生》的默契大考验，与李栋旭和魏嘏隽不遑多让，两人要同步复制复杂的手术戏。

这部奇幻医疗剧叙述Rain饰演的天才医生车英民，车祸昏迷后，灵魂附在金汎饰演的实习医生高胜卓身上。高胜卓医学常识顶呱呱却不敢握手术刀，车英民借着高胜卓的双手继续拯救病人，过程中反省了自己的高傲自大，高胜卓则领会了救人的使命感，努力提升自己的医疗技术。

这部剧有趣的设定是，只有高胜卓可以看到车英民的灵魂，他不想被人发觉，于是经常对车英民“视而不见”，让车英民气嘟嘟。车英民也让高胜卓抓狂，缠着要借用他的身体办一些私事，甚至未经对方的同意擅自附身，先斩后奏。两人频频斗嘴，后来成了相知相惜的师徒，Rain和金汎的互动很有火花。

◆《D.P：逃兵追缉令》：丁海寅＋具教焕

《D.P：逃兵追缉令》丁海寅（左）和具教焕刚柔组合互补。（互联网）

丁海寅和具教焕饰演缉捕逃兵的阿兵哥，“菜鸟”丁海寅个性沉静且缺乏灵活性，“老油条”具教焕则性格活泼并会使用一些伎俩，这一刚一柔，一静一动的组合，太匹配了。他们在追捕逃兵的过程中抬杠、互补、互助，一起揭发逃兵背后故事，也让军中霸凌行为浮上台面。

◆《某一天》：金秀贤＋金成圭

金秀贤（左图）和金成圭在《某一天》展现感人的狱中兄弟情。（互联网）

虽然这部剧主打的双男主角是金秀贤和车胜元，但金秀贤和金成圭的对戏更有bromance。剧中，金秀贤涉嫌一起谋杀案被收押监狱，他每天被欺负，就在他绝望时，只有一个人向他援手，就是有着“监狱王”称号的金成圭。他罩着金秀贤，并教金秀贤监狱生存之道，努力保护金秀贤的举动好感人。

◆《怪物》：申河均＋吕珍九

申河均（左）与吕珍九在《怪物》精彩飙戏。（互联网）

申河均与吕珍九虽然在年龄和资历上有差距，但吕珍九面对有“演技怪物”称号的申前辈，也被激出爆发力满满的演技。两人剧中是刑警，一开始互看不顺眼，吕珍九甚至怀疑申河均是杀人犯，有许多对峙的戏，他们眼神之间流露强烈的紧张感。到了后期，他们相互理解和珍惜，剧终时申河均交代吕珍九“好好吃饭、好好睡觉、屎也要好好拉”，温暖的眼神和口吻让观众笑言根本是“告白”。

◆《恶魔法官》：池城＋朴珍荣

池城（左）和朴珍荣在《恶魔法官》携手惩恶。（互联网）

池城剧中是为了伸张正义不惜以恶制恶的“恶魔法官”，陪审法官朴珍荣一开始无法苟同池城的作风，更一次又一次地让池城陷入危机。尽管如此，池城仍守护朴珍荣，在朴珍荣受伤时接他到自家悉心照顾，也一次又一次地原谅对方的冲动行为。朴珍荣最后终于理解池城，两人携手将城中恶人一网打尽，让人大呼过瘾。剧终，池城决定离开，留给朴珍荣一句“好好干，要不然我会回来”，朴珍荣泪水盈眶的模样，让观众期待能有第二季，让两人可以“在一起”，哦不，是“再一起”携手惩恶。