明金成告别式6星友扶棺 屈中恒念追思文

（台北讯）台湾知名导演明金成2月8日因心因性休克骤逝，享年52岁，留下爱妻林沛缔（Patty）和一对刚满月的龙凤胎。明金成告别式昨天上午8时在台北市立第一殡仪馆景行厅举行。艺人屈中恒、庹宗康都是明金成30多年至交，两人第一时间赶赴医院见最后一面，连日来帮忙打点后事。

昨天告别式上，屈中恒代表亲友念追思文，一度泪崩中断，让人不舍；庹宗康则是一早就抵达现场，忙着招待演艺圈艺人好友，直到仪式结束，护送明金成棺木上车。

明金成婚礼、告别式，六月都是总召

屈中恒透露告别式原考虑在一殡乙级厅简单举行，但Patty坚持要在可容纳较多人的甲级厅，“她希望金成走得风风光光。”除了这个要求外，Patty将告别式全权交给明金成的友人处理。女星六月是明金成婚礼的总召，这一次也担任告别式总召。赵骏亚、Junior、杨铭威、张天霖、陈德烈等六好友扶棺，李李仁、谢祖武、李千那、温升豪、曾国城、詹姆士等艺人也来送行，告别式后曾国城十分哀戚，他说：“太多了我不知道怎么讲。”随后斗大泪珠从脸颊滑落。

Patty原想遵循老公生前之意选择树葬，不过担心对方“没有了根”，因此改变主意，遗体火化后让明金成与她的家人长眠于金山的天祥宝塔，已掷筊获得明金成的同意。

明金成和老婆求子多年，尝试试管婴儿十次，终于怀上龙凤胎，没想到明金成猝逝，Patty强忍悲伤处理老公后事，2月23日透过明金成面簿发文，“虽然情绪还是煎熬，但看着刚满月的亮亮跟壮壮，心理还是感到相当安慰。”她感谢各界的温暖打气，也说今后会继续透过明金成粉专更新近况，“透过文字，我可以把对他的思念化为力量表达出来。”