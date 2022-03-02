称“乌克兰是娘家” 沈倾掞主动报备向父母派定心丸

称“乌克兰是娘家！”沈倾掞透露最初父母得悉他选择留下时非常担心，他主动报备动态，强调凡事会安全第一派定心丸。

自从俄罗斯向乌克兰宣战以来，旅居乌克兰首都基辅的本地前艺人沈倾掞不时在IG报平安，分享当地的最新情况。他今早（3月2日）视讯连线电台96.3好FM，在六分多钟的访问中显得淡定，透露在新加坡的父母最初得悉他选择留在乌克兰时非常担心，“我不断重复我每天会做什么，做好什么措施，做了什么准备，告诉他们不管怎么样我们会安全第一，保护好自己的情况下再去帮助别人。”

他直言乌克兰是自己的娘家，随着开战，大家一定会担心担忧，但他认为那并不是恐慌，“因为大家是为正义而战”。

沈倾掞受访时说，目前和乌克兰籍太太Natalia仍在乌克兰基辅波迪尔区（Podil），俄罗斯军队完成部队重组后将继续往首都中心逼近，“从大前天（2月27日）大家都知道是早晚的事，所以大家都准备好了。”他说未知俄军的实际位置，距离波迪尔区多远，不过大家都穿好衣服鞋子，也在家吃过饭，在等下防空壕的信号。

至于基辅现阶时情况，沈倾掞形容是“暴风前的宁静”，乌克兰的军队接受了必须出征的事实，也做好准备完成这个“神圣的使命”。

他在受访的当儿太太在房间做准备，提及太太的母亲和外公现在身处乌克兰第三大城市敖德萨（Odessa），“敖德萨前段时间被攻击得挺激烈的，不过家人没事，因为他们不算处在要地中间，所以枪火炮火不是很猛。”他还说乌克兰人士气很高昂，形容俄军“名不正言不顺”带着武器装备入侵，任何有正常逻辑思维的人都不能够接受。

沈倾掞在安逸的新加坡长大，虽然接受过军训，不过此次亲眼目睹战争的爆发备受震撼，无论是当地的小朋友或前线士兵，都抱着不能屈服的精神。