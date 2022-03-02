假妓院出现真嫖客 《芽笼》导演被问：有没有小姐？

居然以假乱真，导演邝子君谈拍电影《芽笼》趣事：“假妓院出现真嫖客！居然上门问‘有没有小姐’？小姐是哪里来的！”

制作费逾百万的犯罪惊悚片《芽笼》故事讲述一个妓女、一个龟公、一个流氓、一个医生和一个政客的际遇，5人命运某晚在芽笼交错。妓女的肾被割，政客被人勒索，表面看似无关，背后环环相扣......

《芽》已拍完，目前正在进行后制，记者联系上身兼导演与监制的邝子君，畅谈疫情持续下，开拍《芽》时面对的挑战与难题。

邝子君受访曾透露，由于冠病肆虐，红灯区“关门”防疫，多个月零收入，妓院一间间收摊，因此，《芽》里的红灯区“妓院”场景，是电影剧组临时采用一宿舍搭建出来的。

或许电影布景够“逼真”，竟因此招来寻欢者！“对方探头探脑，充满好奇上门问‘有没有小姐’？甚至还问小姐‘来自哪里’！（结果？）结果当然是被剧组驱赶，我们不做‘生意’！”邝导啼笑皆非。

性营业者碰上疫情被逼“喝西北风”，但见到《芽》片剧组等“不速之客”拉队取景，担心不小心入镜，几次阻止拍摄！

为了不影响业者，邝导快手快脚，将预计会拍4小时的戏份浓缩成1小时拍完，语带理解：“大家都求一碗饭吃，生意不好，他们也很惨。”

疫情下拍摄，老天不作美，加上各种因素，导致《芽》超支10%。

李国煌负伤拍动作戏 沈琳宸亲热戏喝酒壮胆

问起《芽》演员表现，邝导大赞李国煌的加入为《芽》加分，“国煌在片中有不少追逐、奔跑甚至挨打动作戏，他第一天来拍戏就闪到腰，要拍打斗戏，剧组很担心，他还说不要紧，自己来！”

“国煌演一个‘龟公’，听他在片中介绍女孩子的口才急智真是一流，如果他真是业者，肯定成为芽笼龟公No 1!”

邝导笑赞国煌，但暂无意曝光国煌“龟公”造型，仅说“装扮带点韩星feel。”

本地女星沈琳宸在《芽》中饰演一名社工，由于她久未拍戏，特别是拍亲热戏，上阵前还要求喝酒壮胆：“她的态度非常好，很尽责，可能已经结婚生子，内心戏更好了，是个很会思考的演员，国煌也以前辈身份给了她很多提点，很好。”

邝导希望带《芽》先跑影展，目标指向金马奖，笑说：“我五个主角都报名，当然，一定要为国煌报名男主角奖！”