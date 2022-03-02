9岁被他抓进戏剧课 欧菁仙盼与韩劳达再合作

出道以来参与多项戏剧、舞台剧和节目主持的欧菁仙，拥有丰富的表演经验，但没想到她的演艺生涯，竟是从9岁那年被韩劳达老师抓进戏剧课开始。

“我小三的时候放学都不想回家，在校园里到处溜达，有一天我经过一间课室，里面正在上韩老师的戏剧课，我就躲在窗外听课。”那时的韩老师正在教一名小六的学生怎么表演炒粿条，欧菁仙便在课室外模仿，她的动作和笑声引起了韩老师的注意，便把她带进课室里，让她表演炒粿条。一次的好奇心使然，加上卖力的炒粿条表演，欧菁仙加入了崇善小学的戏剧班，还代替学姐成为了炒粿条的老头子，在当年的毕业晚会上开始了人生第一次的演出。

透过表演艺术 抒发压抑情感

欧菁仙说：“从那个时候开始，我就认识到什么叫做演戏，也为我的演艺事业扎下了很深的根。”欧菁仙表示，韩劳达是位很生动的戏剧老师，她从韩老师身上学会了很多表演的技巧，也是韩老师让她感受到表演是很好发挥的一门艺术。“我也把心中的很多不愉快，还有不了解的郁闷，通过表演艺术来抒发这些压抑的情感。”

欧菁仙升上中学以后，更加热爱舞台表演，也继续戏剧的锻炼，并且与韩劳达的妻子——高慧碧老师结下缘分。“高慧碧老师在我们的戏剧营当指导老师，教我们怎么样发声。

那时演舞台剧是没有麦克风的，所以我们要练习怎么样从丹田发声，让声音能够让最后一排的观众都能够听得很响亮，这是高慧碧老师的专长。”欧菁仙述说了自己与这两位教师夫妻档的奇妙缘分。

欧菁仙与韩劳达夫妻至今仍保持联络。欧菁仙的梦想，是有一天能够再次和韩老师合作，演一部韩老师导的戏，重温当初那段被他亲自教导的时光。“因为韩老师有一种魔力，他会把你最好的一面挖出来，让你成为一个很有魅力的演员。”

韩老师不断鼓励创作 上初院自创《小城故事》

欧菁仙中三时开始活跃于相声表演，在参加全国相声比赛时与韩劳达老师重逢，并且留下合照。这一张欧菁仙自己都没有的照片，是韩老师收藏多年后传给她的。韩老师对于欧菁仙的影响是非常深远的。韩劳达不断鼓励学生创作，多写本地的故事，创作属于自己的故事。因此欧菁仙升上初级学院时，在中文学会里的表演，便是她自己写的自创剧本《小城故事》。

“如果用一句简短的话来概述，我的整个演艺生涯，肯定是从韩老师把我抓进课室的那一天开始。”欧菁仙所做的每一个表演，以及人生几个很重要的里程碑，都离不开韩劳达老师当初的教导。“如果没有在9岁的时候认识韩老师，是不可能会有今天的我。我不可能会被发掘演出《我和春天有个约会》，更不会因此而被新传媒发掘。”