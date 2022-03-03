立威廉签约新传媒 希望参演串流平台作品

新传媒今早（3月3日）宣布，立威廉已加入新艺经纪（TCA）成为旗下艺人。立威廉虽然是新加坡演员，但过往的演艺事业重心放在中国大陆与台湾，所拍的本地作品屈指可数，其中包括由庄米雪执导的2016年喜剧片《露露的电影》。

立威廉今午在电访中告诉记者，在大陆和台湾拍了15年的戏，有一半的人生不在新加坡度过，这两年因为疫情待在新加坡陪家人，一方面觉得很幸福，宛如提前体验退休的日子，但另一方面，又觉得自己休息太久，变懒散了。这期间，有来自大陆的工作邀约，但他不想在当地隔离三周，也考量到工作内容的突破不大而婉拒。

他说：“这两年因为疫情，两年来都在新加坡休息，也慢慢思考在事业上要怎么继续发展。在某个阶段，人会重新调整想法，这个疫情对我来说，逼我做变化，有时过得太舒服了，需要动力。”

谈到签约新传媒新艺经纪的原因，立威廉指出新艺经纪与美国全球人才管理公司波西米亚集团（Bohemia Group）合作，“我相信这种合作方法，会有很好的效果。我主要是希望可以踩入另一个更大的平台，可以演出串流平台的作品，有机会用我的母语英语演戏。其实很好笑，我在大陆待了这么久，很多人以为我不会讲英语了，哈哈。”立威廉的英文名是Leon Jay Williams，据网上资料，他爷爷是英国人，奶奶是日本与德国混血，母亲则是新加坡华人。

他透露，早前跟美国经纪人透过视讯见面，“过程非常顺利，但我相信，好莱坞市场那么大，真的是需要时间来磨合的。”

立威廉全新的事业决定，不等同离开大陆和台湾市场。他说：“（在两地）拍了15年的戏，对我来说，大陆、台湾已是我的‘家庭’，永远不能离开我的‘家庭’的。如果我有更好的发展，相信大家都会支持，希望可以兼顾。”

立威廉说，相信有机会参与本地电视剧和电影的拍摄，但会慎选剧本与角色。