今年升“神台” 郑各评曾被嫌不够格

12年领10座红星，阿哥郑各评曾遭红女星嫌弃“不够分量”当搭档，更被经理人劝退电视圈！

“一起合演短剧，该红女星说‘你的角色本来由那个红男星来演’，言下我根本‘配不上她’......”

“你都这个年纪，如果可以，就去找找其他工作做一做，某经理人劝我......”

话中带刺，可想而知，他当下那一瞬间的反应会有多受伤。

领了10座最受欢迎红星，各评今年升上神台正式成为“超级红星”，他接受《新明日报》访问，提到超级红星荣衔，感叹：“对我而言，得来特别难！”

高大健硕的各评自问欠缺一张“偶像派”的脸，入行时什么都做过：咖哩菲、特约演员、龙虎武师、配角后来到主角，他自我调侃：“记得当年拍《冷月剑无言》，我戴着面具演完整部戏，始终没露脸，长什么样‘死’了都不知道！”

也因外形不够“偶像”（套各评说的），“就像是一个free size（无尺寸）艺人，没人会为你量身定做角色，给你演什么就自己去配合角色，过程很不容易。”

20多至30多岁他过得浮浮沉沉，六次入围《红星》男配角，一次都没拿到！

电视台当年以接秀制度权衡“市场价值”，各评须达到100个秀，却只完成60个，还“欠”40个。

“我有家人要养，希望在工作上拼搏出好成绩，让孩子们看到‘爸爸带着荣耀回来’，期间不是没当过主角，也获过好评，但爬得不高，我就想，当演员可能真的不适合我......”

各评印象中应该是1998年，他去申请当导演、摄影师谋退路，不过，当时的电视台掌舵人劝他：你还是留在幕前吧。

40多岁才入围“最受欢迎红星”

直至2007年，各评与白薇秀合演《宝贝父女兵》，运气终于来了，那一年，他赢得《红星》视帝！

“得了视帝，2009年终于入围最受欢迎红星，我都40多了才第一次入围，我告诉自己，拿完10座你都50多岁了，心里一阵惊慌！”

最受欢迎红星考验的是人气，“投选性质有利于年轻偶像，我跟他们不同，今年有、明年未必再有。”

当年真诚打动洪慧芳 夫妻携手28年

各评于1992年与慧芳注册、1993年行婚礼。

“在追求慧芳时，她已是红阿姐，但我还是敢敢去，可能是我的真诚打动了她。”

两人婚姻28年，始终恩爱，各评不讳言，因人气与外形条件变好，外来诱惑不少，当中有女也有男。

“也有嫩草向我示好，但我深深觉得，如果你深爱自己的太太、疼爱自己的孩子，你一定能稳住自己、不可能动摇！”

为转型吃得“不像人”

视帝衔头并没有令他变得膨胀，反之，他积极为自己的未来努力转型，因此，半年后，让观众见到哗然一声的，是彷如钢铁男线条的各评。

“当时我已40多岁，要操成这样并不容易，单是饮食已经吃得不像人！”

除了强度运动，餐餐水煮鸡胸肉、水煮鱼、牛肉，鸡蛋，吃得索然无味，情绪饱受影响，他偶尔还会为自己打气，劝自己不要放弃。

“其实，当时是看到沈倾掞、翁清海都离开电视台，电视台欠缺这类型猛男，我就想要不要赌一下？观众能不能接受我？”

各评没有赌输，扎实演技，外加钢条线条的身材，各评像忽然变成另一个人，令人眼前一亮！

儿女娱乐圈发展 “都比我有偶像脸”

漂亮女儿郑颖签约新传媒，各评认为女儿大学毕业，对人生，事业都已有自己的判断，他不会多加干涉。

至于21岁儿子凯介，“他喜欢音乐创作、爱好武术，有机会也会参加幕前演出。”

“其实，我这对儿女长得远远比我有‘偶像脸’。”他笑着，语气带有自豪感。

除了演技获认同，各评早晋升为监制，监制过的剧集包括两季《好世谋》、《致胜出击》、《内颤》、网剧《闭上眼就看不见》，电影《越界》，近作是正热播的《亲家，冤家做头家》，新作则是《灵探》，他的演艺路正越走越宽广。