在乌克兰目睹震撼一幕 沈倾掞：只想天天报平安

2月24日，俄罗斯挥军进入乌克兰。人在乌克兰陪伴太太和其娘家的前艺人沈倾掞，决定留守在首都基辅，贡献自己的一份力量。他的军医太太目前在待命中，他则从26日起，每天在IG更新近况，旨在跟他的亲友，以及无数关心他的新加坡人报平安。原本距离新加坡人几千公里遥远的一场战争，因为有他在那里，似乎变得更真实、贴近。zaobao.sg记者昨晚跟50岁的他连线，想知道基辅日前取消宵禁后的情势。

沈倾掞说：“大家都知道，现在有大规模的军事行动正向基辅推进，有紧张气氛，但没有恐慌。该吃饭的去吃饭，该睡觉的去睡觉，我们每天还是有很多要完成的任务啊，”比如说去问问左邻右舍有什么需要帮忙，在我住的这栋公寓，保安是一个退役老军人，有很多事情他行动上也不方便做，我们这些走得动的就可以帮忙一些保安守卫任务。

沈倾掞的个性向来低调，过去也没有IG账号，但自从战事爆发，他登记了一个新的账号，每天报告最新情势，记者问他，你这么做，是为了跟父母和亲朋戚友报平安对吗？

沈倾掞今天下午2点（乌克兰时间早上8点）在社媒分享视频，当地飘着白雪，他留言：“今天的天气很冷，但乌克兰的守护者，他们有无限的力量。”（IG）

他双手合十说：“对，对，我非常感谢，非常感谢很多人给我的关怀。我不想制造不必要的担忧。我非常清楚我在做什么。我一定会尽全力来确保自己的安全，在确保自己安全后，再去帮忙其他人。

“我们这里还有两岁不到的孩子、七八十岁的老头、老太太。很多年轻或是身体还能作战的男丁都去作战了，那如果这里出现盗窃、火患或什么状况的话，等于没有人帮助他们。我留在这里，还可以做很多贡献。希望大家不要过于担心，我是个非常会照顾自己的人，谢谢你们的关怀，非常感激。”

自从战争爆发以来，有什么事情特别触动他的心弦？

他说，他没有掉泪，但他目睹了一件深刻触动他的画面。“好像是战争进入第三天的时候，我正在阳台做窗口的维护，那是个大晴天，我看到两辆载货的军车高速地开过一道桥，应该是去给前线补充弹药的，车上是中年的战备军人，他们为了保家卫国，也出来了。然后在大晴天底下，两辆军卡车是大目标，非常容易被攻击，但他们一点都不害怕，因为他们知道任务很重要，必须把这些弹药载到前线去。”

当车子来到十字路口，不像是当地人的司机看似迷路了，路边的平民知道他要开去哪里后，马上告诉他正确的方向，并且自动自发帮他指挥交通，让司机做了一个在正常情况下不合法的倒转。这一幕引起沈倾掞的感叹——他看见所有人，无论大人小孩，无论正规或战备军人，大家的心都是齐的，都愿意把所有精力投入在同一件事，就是保卫国家。他形容，这就是乌克兰人的民族自豪感。

当他确认自己将被卷入战争，无法逃避时，他当下的心情如何？有惶恐吗？

“当我确定战争要来临时，已经没有多余的心情，那时候是理性思维主导所有决定，如我们必须要做的是什么……有很多东西我们必须做准备，必须去确认，去测试，真的没有多余的心情去思考。那时候的思维就是：‘如何保护自己！’”

沈倾掞昨天在社媒说，外出还是不太安全，既然家里的物资储备足够，就不出门了，还难得分享“在家慢慢喝teh tarik（拉茶）”的视频。（IG）

几天下来，有对战争进行反思吗？

“我只能跟你说，和平很脆弱。”

他在新加坡接受过国民服役的训练，在这时候派上用场了吗？“当然。它让我了解军事行动是怎么操作、配合，什么地方和方向是高危，什么又是低危，了解之后，我可以更好地保护自己。”

如果战争恶化，他做了什么最坏的打算？

“没有，我可以理解为什么你会问这样的问题。当你生活在一个很安稳的情况下，你会想我再来要做什么、下个月要做什么，但是在这个情况下，你只做12个小时的计划，你永远不要想得太远，不要去设想还没有发生的事，我们必须要有一个准备：已经发生的事，或是快要发生的事。思考没有发生的事，是幻想，是没有意义的。”

沈倾掞和太太10年前认识，7年前结婚，原本在乌克兰进进出出的他，从去年10年份开始定居那里。会讲简单的乌克兰语的他，觉得要适应乌克兰的生活不难，“这里有很多国际友人，大家都跨越国籍或者跨越文化的相处……”

访问过程中有两次被打断。一次是邻居抱着未满2岁的宝宝出来，沈倾掞转头跟他们打招呼，原本因战争阴霾而一脸严肃的他，登时眉开眼笑，散发出非常慈爱亲切的笑容，这是认识他多年的记者从未见过的。另一次是，宝宝在屋里啼哭，沈倾掞暂停受访，离开了一会儿，也不知道他使出什么法宝安抚了小朋友，他再回到镜头时已没有哭声了。

访问尾声，记者问他有没有什么特别的话要对父母和家人说的，他想了一下说，一个字一个字清楚地：“像我现在的状态，我希望我天天都可以报平安，我只能够用所有的能力尽量确保我天天都能报平安。”

去年4月才从新加坡离开的他，微笑着说：“我知道我的妈妈天天都想见到我，爸爸天天都想见到我，我也希望他们可以见到我。”