陈秀环二度送女儿出国念书 “她的笑容让我知道自己做对了”

二女儿蔡绮耘（22岁）到澳大利亚念书，陈秀环虽然内心百般不舍，但看到女儿传来的照片里的笑容，欣慰地说：“那一刻觉得我们做了对的选择。”

蔡绮耘在2020年2月到澳大利亚修读5年的牙科，但一个月后因为冠病疫情而匆匆回国，学业也就此暂停。转眼两年过去，蔡绮耘终于在去年底回到澳大利亚，陈秀环接受zaobao.sg访问时说：“绮耘原本同届的同学今年开学都大三了，所以别说她觉得心慌，连我都着急了。”

于是当澳大利亚一开放边境，陈秀环马上安排女儿飞过去，“原本我老公想再等等，但我担心疫情又有变数，于是让绮耘在开学前的两个月就过去。”

陈秀环（右二）和家人去年底在机场送别蔡绮耘（中）。（取自IG）

两次送别女儿心情大不同

陈秀环说这一次送别女儿，心情和两年前很不一样，“两年前我很不舍，看到当时紧张害怕的女儿，我心都碎了。但这次绮耘告诉我，她很坚定也有信心照顾好自己，所以我比较放心。”

蔡绮耘到澳大利亚之后住的隔离酒店刚好看得到她的大学校园，陈秀环说：“她第一天隔离时跟我说，终于看到大学就在眼前，让她非常开心。”过去的两年，蔡绮耘因为疫情被困在新加坡，等待的煎熬更坚定了她要去澳大利亚的决心，“她这两年很少提出国念书的事，她嘴上说没事，但我知道她只是不说。直到某一天她说不想再等了，她想回学校，所以澳洲一开放我们就为她做安排。”

两年前蔡绮耘独身在异地，因为不想让父母担心，所以只敢跟姐姐倾诉想家的心情，陈秀环说：“那时她会偷偷打电话给姐姐哭诉，但这一次她回去的心情是期待和开心的，因为她很确定那是她想要的。”

大学在2月28日开学，蔡绮耘在传给家人的照片中笑得开心，陈秀环欣慰地说：“因为她等了两年后终于又可以上课了。看到她那么开心，我就知道我们做了对的决定。”

问及是否打算去探望女儿，陈秀环表示如果疫情稳定，会让女儿在四月的学校假期回来新加坡，或者在五月份开学时去澳大利亚陪女儿。

蔡绮耘今年的生日在澳大利亚度过。（取自IG）

愿放手让女儿去飞

陈秀环的大女儿蔡永晴（23岁）已念完医科在医院工作，小女儿蔡依凌（17岁）也有意出国念书。

她透露小女儿原本心疼父亲因此不想出国念书，“她看过爸爸因为舍不得姐姐而落泪，所以说过不要出国，但最近却改变主意。我鼓励她去追求梦想，是我老公比较心疼女儿，他会坐在家的后院放空思念女儿。”

天下父母心，总是舍不得孩子离开身边，陈秀环当然也不例外，更何况是在疫情期间。但她认为即使会担心和不舍，还是要让孩子们去做她们想做的。她以二女儿为例子，“如果我因为担心而把她留在身边，可能时机一过，她就不想出国念书了。”

为女儿安排生日惊喜

蔡绮耘在2月27日庆祝22岁生日，这是她第一个没有家人陪伴的生日，陈秀环担心她觉得孤单，特地托她的同学送了花，让她惊喜不已。

陈秀环说：“我们因为太忙没有办法飞过去，所以请同学代劳。她生日那天还特地回到我们2020年在澳洲时一起去的小镇去回味，很暖心。”

陈秀环日前在社交平台上为女儿献上生日祝福，并回忆去年为她庆祝21岁生日，以及20岁生日时和女儿朋友串通好给她惊喜的情形。她透露自己是个喜欢制造惊喜的人，“我从求学时期就会为同学做手工和卡片。”

陈秀环去年为女儿蔡绮耘庆祝21岁生日。（陈秀环提供）

原来她是念美术的，“如果当年没有被星探发掘进入演艺圈，我应该会朝美术方面发展。”她喜欢在生活中，包括在吃的方面寻找创意，曾经为家人制作过椰浆饭蛋糕、三文鱼蛋糕和粿汁蛋糕等，创意令人惊叹。