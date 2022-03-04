张承尧确诊 刘伟龙生病 UFM“一哥”黄文鸿淡定救场

最新报道：DJ刘伟龙确诊冠病 无奈取消马国探亲行程

电台UFM100.3 DJ张承尧确诊，刘伟龙病倒，“一哥”黄文鸿昨天临时受命独掌傍晚班。

电台UFM100.3早班多年来由黄文鸿、叶丽梅、小猪和詹靖禾一起主持，昨天电台的值班却临时有变。该台昨早（3日）在面簿预告黄文鸿将“去傍晚班捣蛋”，下午4时他果然准时开麦，不过是独自献“声”。黄文鸿接受《联合早报》访问时说，傍晚班《独门秀》DJ张承尧确诊冠病，刘伟龙则喉咙发炎病倒，“我昨晚（2日）得知今天要客串傍晚班，今早知道是我一个人。”

黄文鸿透露，其实这阵子不时会独挑大梁，“偶尔会‘抢’周末班来主持，尤其最近亲密接触者一堆，同事不能来上班，我家住得近，所以就回来，这阵子主持了不少周末班。”对于临时受命“救场”，他说平时都有准备，储备了不少适合独挑大梁时能拿出来谈论的话题，昨午他淡定上场，不愧为UFM“一哥”。

在UFM任职超过20年，黄文鸿说自己的广播生涯中只做过半年的傍晚班，其他时间都值早班。他忆述当年刚从西藏返新，突然感触良多，更觉得“人生不能一成不变”，甚至想要递辞呈，“那时觉得我有‘低原症’，从高原回到平地有落差的感觉。很多人从西藏回来之后会觉得人生目标变了，我觉得是地理位置的关系，在西藏时必须放慢呼吸和生活节奏，后来发现原来自己是可以慢下来的，所以开始思考生活。”

后来他在老板的劝解下打消辞职想法，不过因此与傍晚班结缘，“老板说让我做傍晚班，后来我把丽梅拉过来做《麻辣馆》，专门讲八卦和爆料的，做了半年。那半年过得很开心，因为生活不一样了。”

不过，黄文鸿在半年之后回归早班，他笑说：“一次老板致电说，早班的收听率太吃力，高层有点关心，问我心情是否恢复？可以做早班了吗？后来跟我喝了几次酒，就把我‘骗’过去了，哈哈。那时候也觉得自己开始变回‘平民’了！”

根据目前安排，黄文鸿今天也会主持傍晚班，但未知会否继续独挑大梁。除了张承尧之外，UFM姐妹台96.3好FM的DJ陈丽仪约一个月前确诊，据悉该台制作人杨全斌最近也“中招”，不过快要康复了。

张承尧疑在健身房“中招”

张承尧本周二（1日）确诊冠病，他昨天受访时说，周二开始有点喉咙痒，出门前做抗原快速检测（ART）呈阴性，到了傍晚开始咳嗽，他赶回家后再测一次，结果呈阳性，感叹“现在真的防不胜防”。

他透露已打了追加剂，确诊后的病状包括喉咙痛、咳嗽、轻微发烧和感到无力，“身边很多人都中过了，过来人有分享经验”。至于是在哪儿“中招”，他说：“不清楚，我周末见的人都没事。我猜是在健身房吧。”

目前他在家休养，透露朋友送了很多药过去，现在就等ART呈阴性，希望下周一能回电台值班。