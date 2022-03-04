DJ刘伟龙确诊冠病 无奈取消马国探亲行程

电台UFM100.3傍晚班《独门秀》DJ张承尧周二（3月1日）确诊冠病，搭档刘伟龙也病倒，“一哥”黄文鸿昨天临时受命“救场”独掌傍晚班。今早（4日）刘伟龙也传来确诊消息，他接受《联合早报》访问时说，昨天做抗原快速检测（ART）呈阴性，因喉咙感到不适求医，在诊所接受ART检测结果同样呈阴，直至今早再次检测结果呈阳。

刘伟龙告诉记者，和张承尧向来都在直播室一起值班，随着搭档周二确诊，他也陆续“中招”，认为应该是被对方传染。

他指出，张承尧周二早上ART呈阴，所以照常回去值班，可是到了下午开始感到不适，“约5点，我就叫他回去休息，老板也同意。”当天傍晚张承尧确诊冠病。

随后刘伟龙接获卫生部发出“健康风险通知”（Health Risk Notice）。他说，昨天早上出现喉咙痛的病状，于是求诊，医生开了两天病假给他。今早他开始发烧和伤风，“还可以讲话，但（喉咙）会痛，现在就是猛喝水和凉茶。而且声音变得比较低沉，我可以很好地诠释阿杜的歌曲了，哈哈。”

刘伟龙受访时也透露，因确诊必须延后到马来西亚的探亲行程，他原定于本月9日飞吉隆坡探望外婆，机票都买好了，无奈确诊，必须挪后行程。

至于接下来值班会否做出调整，他直言比较喜欢跟搭档面对面的感觉，“我觉得倒还好，我们其实蛮小心的。值班时不讲话都戴着口罩，也会自行消毒……可能可以在直播室放一台空气净化器？哈哈。”他还说，一般DJ们都会自备消毒喷雾和纸巾，凡接触过的地方都会消毒。

随着傍晚班的两位DJ确诊，黄文鸿今天将继续独挑大梁，下周一也会代班《独门秀》。