港疫情严峻 许绍雄20亲戚囤货不出门

香港疫情严峻，昨天（3月3日）爆升至5万6000案例，欢喜哥许绍雄受访披露，港20名亲戚囤货在家不出门！

许绍雄25岁爱女许惠菁干劲强，两年内设立三间咖啡厅，继泉滨埔（Springside Green）设Cafe Bakeaholic、伟乐坊（Wheelock Place）开第二间咖啡厅，位于伟乐坊同一层，第三间“津津”港式茶餐厅也即将开张。

记者昨天上门采访，但见“津津”设计弥漫浓浓怀旧港风，柜台上方的荧光灯柱闪烁着“蒲”（广东话，即泡），港味十足。

纵观香港疫情居高不下，许绍雄告诉《新明日报》：“我在香港的20名亲戚现在都不出门了，囤货防疫！”

“其实，除了我岳父还欠追加剂，其他人（香港亲戚）都已完成三支疫苗，但疫情如此，他们已习惯囤货在家，冷冻食物，尽量避免出门！”

超市现抢购潮

许绍雄感叹超市货品全被“狂风扫落叶”式扫个清光，情景彷如逃难，只不过这一次是“逃”疫。

许绍雄原本预计本月飞中国近广州拍摄新片，碍于疫情延烧，不确定是否又有变数：“近年已隔离4次，若真要飞去拍戏，就得5度隔离。”隔离期长达三周。

乌俄战事影响小麦价 “餐厅食物不起价”

疫情未平息，乌俄战争又燃起烽火连天，俄罗斯与乌克兰是小麦主要生产国，疫情下通货膨胀，加上战事激烈，小麦价飙升，本地业者表示面包糕点或涨价。

但昨天问起许绍雄太太龙嬿而，她想了想说：“餐厅食物不会起价！”

龙嬿而与许绍雄是爱女惠菁三间咖啡厅背后的金主，龙嬿而直言“感受到女儿做事的热忱、创意与努力，她身边都是小于30岁的年轻团队，充满魄力与朝气，身为父母乐见她越做越好，我们没把钱看得太重要。”

营业至今，第一间咖啡厅尚未回本，但许绍雄笑说无所谓。

龙嬿而坚持食物不会涨价，她表示，对业者来说，现阶段最伤脑筋的是请人：“三间咖啡厅员工至少14人才够，我们还缺少四五个，希望请得到人做。”

也因此，身为老板娘，龙嬿而亲力亲为抹桌子，没有丝毫老板娘架子。

许惠菁拜师学烘焙咖啡

许绍雄爱女许惠菁告诉记者：“其实我的压力很大，绝对不能把父母对我的信任、投以的金钱全部投入海中，我不可以对不起他们！”

当25岁女生都在追韩剧、赶约会，她已肩负三家咖啡厅“小老板”重任，从烘焙糕点、烹调、会计、店面设计、招待顾客，样样都在学，认真而卖力。

因为天分、也因为缘分，惠菁被本地地“长贺精选咖啡”（Tiong Hoe）创办人陈长贺看中，将正式拜师学烘焙咖啡，“我虽然无师自通，会为咖啡拉花，但学无止境，始终是自己的生意，若有良师正式教导，肯定获益更多，自己够内行，至少不会被人蒙骗。”

惠菁希望泡出来的第一杯，不是给爱喝咖啡的男友，而是哥哥：“他人在澳大利亚，若回新，第一杯就请他喝！”