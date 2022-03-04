投保数千万 与急流搏斗 甄子丹零下30度下水

（香港讯）被喻为“宇宙最强”的巨星甄子丹拍戏一向爱玩命，曾于《一个人的武林》中于高速公路与王宝强拍摄对打戏，多架货柜车高速擦身而过，相当惊险。他又于《特殊身份》中决战安志杰，由于双方都是能打之人，结果子丹一度被踢中头部，失去知觉足足一分钟，吓坏全场！

甄子丹玩命无极限，去年拍摄星皓投资电影《搜救》，于零下30度的长白山拍摄多场挑战“天险”的戏份，其中一场重头戏，他在极寒冷天气中的急流拍摄，除了克服低温问题，急流也存在极大的危险。

喝烈酒御寒

拍摄当天，甄子丹系上两条大钢丝，导演罗志良为确保演员人身安全，再三检查，因急流力度很强，稍有差池，甄子丹随时被冲走，后果不堪设想。

拍摄前，甄子丹要喝烈酒御寒，每次完成拍摄都要极速换掉衣服，因衣服若结冰便会紧黏皮肤，用力脱掉衣服随时会连皮带肉扯掉，所以要跟“结冰”斗快。

有份投资该片的电影公司老板王海峰受访赞子丹专业：“他在长白山逗留超过70天，有好多惊险场面都亲自上阵，好像零下30度的下水戏，由于在急流处开拍，导演曾经建议用替身，但子丹坚持亲自拍，还有一场，子丹整个人都得埋在雪洞里，都非常危险。（那么危险，会不会买不到保险？）公司帮子丹买了过亿港币（数千万新元）保额的保险。”

除了不断挑战高难度外，身为该片监制的甄子丹，也非常照顾同片演员韩雪、贾冰及唐旭等。

甄子丹上前拥着韩雪，安抚她的情绪。

韩雪入戏太深 失控痛哭

韩雪饰演甄子丹妻子，有不少对手戏。首次于极寒冷天气下开工，韩雪忍不住叹：“已经冷到人都不受控制，没法想像到底有多冷！”之后她拍摄一场崩溃戏，完成后仍失控痛哭，未能抽离角色，子丹见状即上前拥着她，安抚对方情绪，希望助她尽快驱走沉痛心情。