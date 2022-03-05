齐名王祖贤“鬼后”婚后抑郁险杀老公 60岁近照曝光

（香港讯）有“一代鬼后”之称的港星王小凤，出道后就参与过不少惊悚片演出，火速走红，女鬼形象深植人心，和王祖贤并称“最美女鬼”。淡出幕前多年的她，罕见遭曝光近照，网民都说她60岁仍保养得宜。

去年11月赴美开唱的香港资深女艺人吕珊，因为疫情的影响，航班不断延期或取消，导致她滞留当地，她也趁这段时间和好友相约聚会，并罕见曝光一张和王小凤的合照。移居美国多年的王小凤罕见露面，勾起网民满满回忆。

照片中的她没有刻意打扮，穿上粉色背心搭牛仔裤，休闲随意却精神奕奕，身材也没有怎么走样，网民为她看得出还是看不出已60岁，意见分歧，但多认为她气质没变，也算是“优雅老去”。

王小凤近照罕见曝光。(面簿)

王小凤1983年出道，第一部作品就是鬼片《猛鬼出笼之艳鬼发狂》，虽只是个小配角，但隔年在《错点鸳鸯》即升级成女主角，并获得第五届香港电影金像奖最佳女主角奖。

她的代表作是林正英主演的《殭尸先生》，还有《平安夜》《鬼新娘》等，她多演女鬼，故有“鬼后”称号，与王祖贤并称“最美女鬼”。

王小凤虽然事业顺遂，但感情路却有不少波折，在拍摄《惊魂记》时，和男友分手大受打击，开始放纵自己酗酒抽烟，更一度吸食毒品，幸好隔年就遇到真命天子，即企业家丈夫许立信。两人1991年结婚后，她就淡出演艺圈移居美国。

不过她却在2002年罹患狂躁型抑郁症，不仅有严重自杀倾向，甚至还想杀死丈夫，让她曾提出离婚，所幸丈夫对她不离不弃，并砸重金求良医治癒妻子，终于成功让她恢复健康。

她2011年一度重返影坛，拍了曾志伟监制的《劲抽福禄寿》。如今从照片中看到她的灿烂笑容，似乎已摆脱过往阴影，活出健康人生。