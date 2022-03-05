演网剧《宫逗攻略》出位 李佩芬盼有导演邀演戏

首次参与网剧演出，本地歌台双语天后李佩芬被赞扮相甜美，全剧最出位。

上个月农历新年期间，本地导演梁志强执导的贺岁网剧《宫逗攻略》，在AMM亚洲心动娱乐应用上架，这部新马首创的宫斗剧，描述宫中妃子争宠，“出尽法宝”、“使尽浑身解数”打击对方，剧情可说是逗趣连连，自上架后反应不俗，网民看后更大赞李佩芬饰演的佩贵人，说她不但扮相甜美，戏里牙尖嘴利，是全剧中最出位的演员。

对于网民的赞赏，李佩芬日前接受《新明日报》访问时表示感激。她说，这是她第一次参与网剧的演出，之前除了偶尔在歌台演些短剧之外，从来没有真正的演过戏，所以非常感激梁志强找她。

首度参与网剧演出，就演宫斗剧，李佩芬说，幸好她爱看宫斗剧，对广受欢迎的《甄嬛传》、《如懿传》并不陌生，在追剧时也会记下一些有意思的对白，去了解其中的含义。

或许是耳濡目染，李佩芬在《宫逗攻略》中念起对白有板有眼，演来也十分称职，难怪网民会说她是全剧最出位的演员。

记者要她为自己的演技打分？

她谦虚地说：“10分满分的话，我只得6分。”

李佩芬说，缺的4分，是让自己还有进步的空间。

“毕竟是第一次演网剧，还有许多地方需要进步。”

越演越上瘾

首度演网剧，就获得网民高度评价，李佩芬盼有导演找她演戏。

李佩芬不讳言参与《宫逗攻略》的演出，让她越演越上瘾，有点爱上演戏，于是记者问她是否有考虑跨界拍电影或电视剧？

“不会排斥，只要有导演邀约，可以考虑。”

那，若有邀约，希望演些什么类型的角色？

李佩芬答道：“跳脱自己的角色。”