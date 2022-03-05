离婚案纽约开庭 李靓蕾提七新证据争子女探视权

（综合讯）王力宏和李靓蕾的离婚案在纽约开庭，为三名孩子的探视权对决。

王力宏和李靓蕾去年底爆发离婚丑闻之后，两人之间交恶一波接一波，根据台湾媒体报道，两人的离婚官司今天凌晨（3月5日）在纽约正式开战，王力宏接下来能否探视三名小孩，将是这次开庭结果的最大关键，让已经长达四个月没有见到孩子的王力宏心急如焚。

王也新增四份证据

据综合报道，王力宏和李靓蕾的诉讼案在纽约法院进行，两人均会透过线上视讯辩论，而双方的攻防重点仍旧落在子女探视权，双方各自补足新的证据交给法院。这些证据包括之前有网友进入纽约法院系统发现李靓蕾再度提交七份新证据，加上之前的七份，共多达14份。王力宏方面也新增四份证据，共提交15份证据，由此可见，双方对于这场诉讼都是来势汹汹，有备而来，互不谦让。

据了解，这次王力宏会选在纽约法院提出孩子探视权诉讼，主要是美国对儿童权益极为重视，认为父母双方都有权利看孩子、照顾孩子，一切以证据说话，且有陪审团制度，判决时间也相对快速。李靓蕾日前以孩子生活及受教育的地方都在台湾，另外在台北法院提出诉讼，未来两人在台北法院攻防也是一个观察重点。

王将工作室打造成孩子住房

自“宏蕾”闹出离婚后，王力宏一心只想要看孩子，却不得其门而入，虽然他拥有探视权，然而李靓蕾却不让他看小孩，两人对探视方式的不同调，才会发生1月王力宏前往吾彊豪宅，反遭指控硬闯的事件。

王力宏一心想见人，甚至提出想找儿福联盟的工作人员陪同前往探视，未料李靓蕾因为双方拥有共同监护权而拒绝，王力宏还特别把工作室打造成三个孩子的住房跟游戏间，期待早日团聚。

另外，也有网友发现，纽约法院在1月28日就判决强制执行王力宏提出的探视权变更，若今日判决结果出炉，王力宏仍旧可以探视小孩。

不过，台湾信律国际法律事务所的律师成介之指出，外国判决在台湾执行，需要申请许可判决的流程，这个流程旷日废时，认为王力宏可在台湾提出行使探视权的申请，直接请台湾法院作出裁定或是暂时处分，可以见到小孩的时程会比较快。

疑确认离婚

上个月有中国网友爆料，王力宏对李靓蕾以不执行法庭法令为由请求法院对她进行裁决，更指李靓蕾可能要坐牢或被罚款，李靓蕾随即祭出律师五点声明反驳，王力宏也找来律师回战；紧接着又有网友爆料，纽约法院已在上个月18日结束庭审，并发布最新的三份婚姻授权书文件，疑似确认两人离婚，但双方皆未对此事做出回应。

未有最终判决

截至今午，根据台湾苹果新闻网报道，纽约法院没有最终判决结论。王力宏经纪人今早回复《苹果新闻网》表示，因目前处于司法程序中，不便回应，并请媒体静候司法判决，而李靓蕾则没有回应。