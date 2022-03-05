泰女星坠河母求偿125万原谅驾船富豪 兄：心碎失望

（曼谷讯）外号Tangmo的泰国女星Nida Patcharaveerapong，上个月不慎坠河溺毙，案情疑点重重，验尸报告出炉更发现大腿有被割伤的伤口，她母亲坚称“绝对不可能是意外”，没想到事隔几天，态度竟180度大转变。她受访时透露愿意原谅无照开船的富豪，并将索赔3000万泰铢（约125万新元），引发各界哗然。

根据泰媒报道，Nida的母亲接受多家媒体访问时，透露无照开船的富豪每天打电话哭着道歉，更允诺会代替Tangmo照顾她，由于感受到对方道歉的诚意满满，才决定放下伤痛选择原谅。此外，她更透露该富豪不仅愿意负责丧葬费金额，她也将跟他索求3000万泰铢赔偿金，不过实际金额仍在协议中。

Nida母亲的一席言论，引发诸多网民不满，认为她眼中只看到钱，完全忘了女儿断送一条宝贵生命，至于哥哥则在面簿发文表达“失望”，并附上心碎符号，似乎难以接受母亲轻易就被钱收买，恐怕会让案情真相石沉大海。

之前案件朝意外方向侦办，当时Nida母亲认为疑点重重，除了控诉经纪人事发后失联，更怒指船上友人并非第一时间联系警方救援，更点出意外后，Nida的IG有几篇贴文离奇消失，不免怀疑遭人动手脚。诸多不合理的地方，让当地警方对船上其他5名乘客进行测谎，也将快艇老板与驾驶分别以经营未授权船只及驾驶疏忽等罪名送办，如今她的态度转变，让人质疑是不是也太快了。