沈倾掞IG粉丝3天暴增3千 郑斌辉：身处战区他很有禅意

2月24日，俄罗斯挥军进入乌克兰，两国战争引起全球关注。留守乌克兰首都基辅陪伴太太和娘家人的前艺人沈倾掞，也因此成为本地媒体争访对象。一时间，沈倾掞成为新加坡人和乌克兰危机之间“最直通的桥梁”，他从26日起，每天在IG更新近况，跟亲友以及关心他的新加坡人报平安；国人则从他的IG上获得最新的当地信息。

zaobao.sg记者3月2日跟他约好3日连线访问的时间，当时记者注意到他的IG粉丝有1万1000人左右。zaobao.sg专访昨晚（4日）推出，获得广泛回响，许多人纷纷在早报面簿，或是到他的IG为他打气，记者注意到他的粉丝3天里增加到1万4000人，等于平均一天增加1000人，增幅不小。

沈倾掞在战事爆发头几天，主要报告当地的民生物资、水电供应等状况。过去3天，他住的地区比较不受战事影响，他在IG上的播报，也从战地记者般的写实风格转换成另一种意境。

1日当天，他站在阳台上，说前一晚天上降炸弹，但同时也降雪，他觉得老天下雪似乎是有保护建筑和地标的意思。

2日，他靠着阳台墙壁，席地而坐，说戒严结束，可是出门还是不太安全，既然家里的物资足够，这天就不出门了，于是他泡了一杯“拉茶”，慢慢享用。

3日，他站在楼梯口，指着纷飞细雪说：“今天天气湿冷，但乌克兰的守护者有无限的力量，这力量叫做——天……理！”

4日，他做在梯级上，用“本是同根生，相煎何太急”，来形容俄罗斯和乌克兰两个兄弟民族的这场战争。

或许是因为世界各地有志愿军要加入乌克兰阵营，今天（5日）稍早，沈倾掞用振奋的语气指斥俄罗斯“师出无名”。也或许是大家在他的IG纷纷留言要提供援助，他吁请大家最好通过官方管道，联系乌克兰大使馆。

沈倾掞多日来的发文，吸引不少星友留言，要他保重，包括欧菁仙、郑各评、洪慧芳、陈泓宇、陈秀环等。连跟他互不认识的董姿彦，也被他留守的勇气感动，慷慨留言。

沈倾掞跟粉丝分享，言简意赅，表情肃穆、坚定、平和，但有时也隐藏不了悲痛。他有时声调低沉，语速缓慢，加上四周墙壁制造出来的回音感，会产生一种仿佛已经对人生有所参悟的情境。他的好友郑斌辉告诉zaobao.sg：“作为一个身处战区的人来说，他这样是富有禅意的。但我认识了他30年，所以一点也不意外。”