纯情 Unforgettable

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

DJ范实（朴勇宇饰）在直播中收到一封来信，看到信上熟悉的署名，范实完全无法掩饰惊慌的神色，来信者正是被他深深藏在心底23年的初恋“郑秀玉”，看着她真情流露的手稿，模糊的年少记忆随之复苏。

范实回想起1991年暑假，自己和朋友度过的美好时光。当时17岁的他（都敬秀饰）性格木讷，和拥有天籁美声的渔村少女秀玉（金所泫饰）陷入懵懂恋情，但这段以悲剧终结的初恋终究成为追忆 。

机器人开工了！

8频道 晚上10.30

蔡恩来和机器人比赛油漆，最终的胜利者会是谁？许久不曾出现改变的领域，例如建筑业，近来就注入了人工智能，除了新加坡出现不眠不休的油漆匠；美国一家初创公司也制造了无人驾驶建筑专用车。另外，韩国的求职者近来都靠人工智能模拟面试，为求职做准备，甚至事先上课，向专业导师讨教。机器人对人类职场的冲击，还有哪些？

安家

Ｕ频道 晚上9.00

相亲活动上，徐文昌目光一直追随着房似锦，他也在送花环节时，将玫瑰送给房似锦。王子健带客户看房子，发现客户的前妻为了不让他卖房，将鸡血弄得到处都是……一对老夫妇找房似锦卖老洋房，房似锦因两老垂暮之年的爱情而感慨万分。

天劫倒数 Greenland

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

彗星碎片即将落入地球，人类面临灭绝危机，唯一生存的希望是格陵兰的庇护所，约翰（Gerard Butler饰）带着妻儿排除困难险阻求存。