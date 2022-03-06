抗癌成功重返片场 金宇彬激动到差点哭出来

（首尔讯）32岁韩国男星金宇彬（Kim Woo Bin）因《继承者们》中面恶心善的男二“崔永道”红遍全亚洲。他在首部主演的电视剧《任意依恋》播出隔年不幸罹患鼻咽癌，经2年半的治疗终于恢复健康，今年全面回归，抗癌成功后演出的作品都将陆续上档。

金宇彬接连投入电影《外星+人》、多段式剧集《我们的蓝调》和影集《末日骑士》拍摄。他最近受访提到暌违5年重回片场，《外星+人》第一场戏打板下去的瞬间，应该是他10年后都忘不了的快乐记忆，“我和工作人员打招呼并讨论着演技差点哭出来，想说‘我真的回来了啊’，内心相当激动。”

鲜少现身综艺节目的他，最近也因好友赵寅成（Jo In Sung）之邀，在《偶然成为社长2》担任嘉宾，与李光洙（Lee Kwang Soo）、林周焕（Lim Ju Hwan）到乡村大卖场当工读生。他本想帅气上节目，不料被要求换上工作服，还忙到灵魂出窍，让他忍不住笑叹“要上电视还真不容易啊。”

《我们的蓝调》将在4月9日播出，金宇彬饰演温暖乐观的船长，和韩志旼组成CP，现实生活中的女友申敏儿（Shin Min-a）剧中则和李炳宪（Lee Byung Hun）配对。他分享一开始看剧本时，本想说这角色怎么会找他，却渐渐发现其实很像自己现在的模样，拍摄过程虽然身体上非常疲倦，但也被疗癒不少，“希望这份幸福能传达给观众。”

大病痊癒后，金宇彬对人生有了更多体悟，被问到20年后会想对现在的自己说什么？他表示曾听过某位长者说“人生中最后悔的，就是把时间花在担心和苦恼无用的事上”，这句话一直在他脑海中萦绕着，所以他也决定先别去担心还没发生的事。至于今年最大愿望，他的回答也很平实，没特别提及希望演出的作品获得好成绩，而是简单地说“平安无事，然后身体健康。”