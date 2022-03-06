港疫情严峻有钱不敢赚 朱咪咪宁狮城喝西北风

香港掀起第5波疫情，一度爆升至5万6000起案例，昨天稍下降至3万7523起，不过，已向香港红馆成功申请档期办演出的笑星朱咪咪，昨天受访告诉《新明日报》，决定取消9月演唱会。

“疫情难料，无法预知9月会是什么情况，我不想冒这个险，还是趁早取消的好，至少可以拿回红馆订金。”

咪咪姐说，香港疫情严峻，近日在社媒视频见到有市民在地铁内吐口水，飞沫横飞，在人人自危的关键时刻，她实在无法理解那是什么扭曲心态，倍感心寒。

咪咪姐的夫婿人在香港，夫妻相隔两地，咪咪姐说，枕边人身体不适，无法打疫苗，也回不了新加坡！

担心另一半的安危吗？“人传人太容易了，病毒无孔不入，能担心得了多少？”

咪咪姐说，老公家人全在香港，他有九兄弟姐妹，比较好照应，虽说夫妻分离，“但现在有视频可见面，未必需要‘人肉速递’。”

金沙秀后自嘲“失业”

咪咪姐说话总是妙语如珠，她说，今年在金沙唱完之后就宣告“失业”，自嘲：“我正在喝西北风，哈哈哈！”

听上去令人忍俊不住，“喝西北风”一来她目前确实零工作；其次，她住家面向西北，人坐家中，感受西北风徐徐吹来，确实天天“喝”西北风。

但咪咪姐即使在家也没闲着，她喂狗遛狗、抹地、抹厨房，客厅，把家里打理得一尘不染，至于买食材，通常夜半出动，“为的是避免人多，反正凌晨时分我还没睡，戴两个口罩出门最安全。”

说起家常，大儿子陪媳妇回吉隆坡探亲，小儿子约朋友钓鱼，一钓10多条回家，收获丰富，下厨烹煮泰式鱼，结果她牛刀小试，来个广东蒸鱼，上桌人人赞，咪咪姐还是“朱能煮”！

玩抖音流量达百万 “一毛钱都没进账”

问起“钱”事，记者曾报道，咪咪姐经营抖音深受欢迎，流量达百万，但问起，她叹说“一毛钱都没进过账！”

“我开始做抖音反应明明很好，但对方突然没了音讯，问起，他说‘娱乐圈丑闻太多，会覆盖注意力’，我已经超过半年没拍抖音了，最近对方又来，要求我拍一些歌，我不想做了，想解约。”

咪咪姐有“白忙一场”的懊恼，她坦承虽然这把年纪，但登台价码挺好，唱一场3万5000美金。

至于飞中国大陆与香港，她害怕隔离，自嘲早已没有青春，时间怎么可以这样消耗？

“中国大陆隔离期太长，香港又没工作，飞去干什么？”