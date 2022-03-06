半裸照外流 谢忻社媒发声：冬必为春

（台北讯）艺人谢忻近年努力摆脱“小三”风波，渐渐重拾演艺事业，没想到昨天突然被外流一组半裸照，照片中她胸前若隐若现，引人遐想。

谢忻不愿回应媒体的询问，但今午在面簿上发文，晒出一张与植物的自拍照，坦言喜欢窝在院子里感受植物的生命力。她透露一边捡拾落叶，一边向植栽喊话“恭喜各位，熬过了漫长的冬季。春天即将到来，请大家打起精神，冬必为春。”虽然没有正面提到性感照风波，但意有所指地写下“人生不也是如此？总有逆境困境，但冬必为春。”积极地相信冬天之后必迎来春天。

据悉，谢忻有计划要出图文集，得知照片曝光后相当崩溃。负责谢忻新书统筹的阿乐向媒体证实，谢忻是为了出书才尝试不同的拍摄风格，但不晓得照片怎么会提前外流。阿乐透露，依照场景来看，已经锁定某个摄影师，至于是否走法律途径，则要先搞清楚情况。