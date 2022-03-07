被批对时事漠不关心 白薇秀：文章重点被曲解

白薇秀在上周五（4日）的专栏《我不懂》中写道：“周末跟朋友吃饭，他们聊到乌克兰和俄罗斯的事，我坦言自己没跟进新闻。好像有听说乌克兰在打仗，但没有关注具体原因。在这个信息爆发的时代，我竟然还能与世隔绝。”

有读者在《联合早报》“观众大声说”热线栏目留言指“白微秀作为一个知名艺人也是大学毕业生，她说对乌俄战事不懂，太令人失望”，也有读者说：“我们不能活在自己的世界里对时事漠不关心，甚至没了怜悯之心和戒备心。”

针对读者的批评，白薇秀告诉《联合早报》，这篇专栏的用意不是她是否有关注乌俄战事，而是要提醒自己和大家，在这个互联网时代，我们刷屏的习惯会影响我们接收到的信息，而很多时候我们以为自己很懂，但其实我们不懂。

大数据计算法会让信息接收变得片面

白薇秀说：“朋友聊到乌俄战事是刚刚爆发的时候，我平时没太关注国际和政治新闻，比较关注儿童教育心理学课题，而大数据的计算法会根据我们刷屏的习惯，推荐我们感兴趣的链接和关注的新闻，所以乌俄战事刚爆发时，这则国际新闻没有即时出现在我的面簿。但这不代表我不关心世界大事，只是我平时的浏览习惯让我错过了一些重要信息。我之后当然有去关注乌俄战事，还去看了不同国家的媒体如何报道，所以才能在文中提到欧美媒体有它们的分析，中国媒体有不同的剖解。”

白薇秀是要借这个例子说明，大数据的计算法会影响我们接收到的信息，而我们的世界观可能因此变得片面，这正是互联网的一个陷阱。她说：“更容易掌握资讯，不代表我们什么都懂，这次的经历就是我对自己的一个警惕，也让我去思考，我们怎么知道所看到的就是真相？是不是很多人在讨论，就表示是真的？我们的观点取决于我们接收的信息，而这个观点可能带有个人偏见。”