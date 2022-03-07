滑雪女神踢走刘浩存 谷爱凌获力荐当谋女郎

（综合讯）“滑雪女神”谷爱凌于上月运动会狂扫奖牌，超高人气的她更席卷娱乐圈，获网友力推为张艺谋新作出任女主角，伙拍同样是千禧后中国顶流男星易烊千玺。

据悉，年届71岁的导演张艺谋计划在7月开拍科幻电影《满江红》，男主角属意逾百亿票房的易烊千玺，女主角未考虑爱将刘浩存，网友趁势推举上月于北京冬奥获两金一银的滑雪女神新星谷爱凌，由于两人率先于冬奥短片合作，网民对于他们携手登大银幕信心满满，直指票房绝对创新高，甚至直冲100亿人民币（超过21亿新元）！

另外，张艺谋一手打造的谋女郎刘浩存，人红是非多，出道仅一年多负面新闻不断，继被指戏差、冷待粉丝后，前阵子再被爆其父母开设舞蹈教室，疑似教学不当，于多年前导致一名女孩终身瘫痪，当时遭法院判决需赔上百万人民币（超过21万新元），虽然事后已赔偿，但仍被网友狂骂。

谋女郎刘浩存人红是非多。（取自网络）

身价暴升 拥30品牌代言

年仅18岁的谷爱凌是中美混血儿，除了外貌甜美兼模特儿身材，还是学霸一名，近两年她凭高超技术于滑雪界跑出，获得不少品牌商垂青，夺奖后更是身价暴升，最新代言费已高达2000万港币（约349万新元），有指她手上有近30个品牌代言，两年来共赚近2亿港币（约3490万新元）！

外间更预告她的身价绝对可媲美“美国飞鱼”迈克尔菲尔普斯，随时缔造近8亿港元（约1亿3900万新元）身价。

成龙抢人 张艺兴也邀合作

谷爱凌除了成为商品代言抢手货，娱乐圈也对她虎视眈眈，中国导演丁晟不久前邀请她拍电影，不料被同行工作人员即场爆料，指成龙已预先抢人，丁导仍不放弃，笑指说不定该部影片会由他执导演筒，逗得谷爱凌哈哈大笑。

顿时成为红人的谷爱凌，连中国歌手张艺兴也要分一杯羹，早前趁与她做连线直播，立即推荐自己的歌曲，并邀请合作单曲，令谷爱凌非常雀跃，两人还即场谈及MV需加入滑雪元素呢！