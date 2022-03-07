疫下成常态 本地艺人抢直播流量拼出路

直播在疫情期间已发展为一种常态，本地艺人也陆续加入直播主的行列。流量对于直播来说相当重要，直播带货尤其是艺人在疫情下另一条出路，本地艺人怎么看待直播前景？

梁志强怕踩到地雷

本地导演梁志强多年来横跨多个领域，在直播界也占有一席之地，每晚都会开直播与粉丝分享不同的主题故事。

目前梁导的粉丝人数已有近56万，在本地艺人中可谓名列前茅。即便如此，他也认为直播初期培养流量是个困难的过程。

“首先建立粉丝群的过程是最痛苦的。我们之所以有现在的粉丝人数，是因为在阻断措施期间一直不间断地直播，很多人因为没有地方去，也没有事情做，所以我们抢到了流量。”

谈起做直播面对的问题，梁志强表示比较担心被人陷害，或是抵触一些条规。“如果收到虚假的投诉，面簿就会采取行动，控制你的流量；一些直播条规也相当笼统，并没有详细指出对与错，很多时候会不小心踩到地雷，自己也不知道错在哪里。”这些问题也是导致流量被限制，看直播人数减少的原因。

疫情后 继续“跟粉丝约会”

未来即使疫情结束，梁志强还是会继续直播，“这是跟粉丝的一个约会，很多国际事件，听外国人说和用我们自己的语言去传达，是很不一样的。目前大家很期待我讲外星人的题材……哈哈。”

皓皓曾抗拒

“千变王子”皓皓坦言面对流量问题时，心情还是会紧张的。“因为你不知道有多少人会看，也不知道观众喜欢怎样的直播方式。”

全球各地做直播的人比比皆是，手机随便一刷就有不少同时在开直播的人。皓皓表示为了保留自己的观众群，需要去发掘优点并捕捉观众想看的内容，不断地培养粉丝。

在直播中分享自己的日常趣事也是粉丝们乐见的内容之一，艺人的隐私似乎成为了大家茶余饭后的话题。

面对尖锐问题或是酸民评论，皓皓都会采取搞笑和开心的方式，四两拨千斤，把他们拨掉。

“一开始我也是挣扎了很久，别人都在做，不做的话就没有与时并进，但做完之后反而觉得，好像还可以适应，没有想象中那么麻烦和困难。”

疫情后 继续直播看走势

在疫情结束后，皓皓表示自己应该会选择双管齐下，继续直播的同时也观察未来的走势。

刘玲玲不担心被粉丝放鸽子

歌台一姐刘玲玲也是本地常见直播艺人之一，在不少产品销售的直播都能看见她的身影。刘玲玲表示自己都是以拿出场费的方式来接直播，“我不会说赚多少卖多少，因为这个需要去承受。当然如果想要赚更多的钱，就需要承受更大的压力。”

她也指出做直播时不能够太担心被粉丝放飞机，虽然自己较少遇到类似问题，但确是一些直播网红会面对的事。

对于直播主来说，直播流程与心态相当重要，即使是经验丰富的一姐，也会遇到刻意扰乱的观众。

有些留言是在对直播素质提出意见，有些留言则是以打击艺人为目的。刘玲玲表示一开始做的时候会去想“真的是这样吗”，然后直播就会被搞砸了，起初不知道时都会不慎掉进这个旋涡。

疫情后 “我们也必需变”

对于疫情结束之后是否会选择继续直播，刘玲玲表示：“身为一个艺人是需要以不变应万变，世界在变，我们也必须要变。一个功夫用20年那肯定是不行的，现在可能一天就需要有20个功夫了，哈哈。”

孙文海调整心态面对负评

本地公司活动策划人兼艺人孙文海表示，若是参与人数未达到预期，确实会打击艺人的信心，但他也强调观众看直播的目的与专注度。“一些机构或公司的直播就不担心人数问题，但会较难得到反应；如果粉丝为了支持艺人而看直播，实际上对产品没有兴趣，也会影响直播的时长。”

随着网络平台发达，发表言论变得更加方便自由，直播时免不了收到恶性留言。

“身为艺人，一定有支持和不支持你的人，面对负评主要是看自己以什么心态去看待。若是合理的建议就认真去改善；若是不合理的言论，大可一笑而过。”

疫情后 继续探索

“如果没有疫情，直播的流行度可能不会很高。少了实体演出的机会，大家都在摸索与观察，寻求一个平台来与粉丝沟通，直播慢慢成为一种常态。”

孙文海坚信在疫情结束以后，直播或多或少都会留在生活里，“直播的世界还有很多东西值得我们去挖掘与探索。”