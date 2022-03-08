泰星Tangmo母亲获赔偿 选择原谅

（曼谷讯）外号Tangmo的37岁泰国女星Nida Patcharaveerapong，上个月24日不慎坠河溺毙，案情疑点重重，她母亲坚称“绝对不可能是意外”，没想到事隔几天，她的态度转变，表示原谅无照开船的富豪，并索赔3000万泰铢（约125万新元），引发各界哗然。

泰媒报道，Tangmo母亲4日在电视访谈节目中透露无照开船的富豪每天打电话哭着道歉，更允诺会代替Tangmo照顾她，由于感受到对方道歉的诚意，决定放下伤痛选择原谅。Tangmo母亲说Tangmo是当红女艺人，如果再活30年，至少可以赚3000万泰铢，该富豪愿意负责丧葬费金额及这笔赔偿金。

据悉，Tangmo3岁时，父母便已离异，她和父亲相依为命，租房度日，母亲早早组建新家庭，Tangmo的爸爸几年前已因病去世。Tangmo母亲的做法引发诸多网民不满，觉得有拿钱息事宁人的味道。

Tangmo母亲点名不会原谅Tangmo的经纪人Kratik，因为经纪人直到事后第三天才联系她。Tangmo对经纪人Kratik非常好，Kratik未婚生女，她收养对方的女儿，还买高额保险，让Kratik的女儿当受益人。Kratik受访否认坠船意外跟保险金有关，也解释她下船后未去警察局，而是开着Tangmo的车回家洗澡，是因为太累了，而且女儿在家。