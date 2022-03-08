大S再婚20年前旧爱 宣布与韩星结婚

大S徐熙媛今日（8日）宣布再婚。男方是韩国团体Clon（酷龙）的前成员具俊晔（Koo Jun-yup）。今年45岁的大S和52岁的具俊晔20年前曾交往过，如今破镜重圆传出喜讯。

男方具俊晔在社交媒体IG上写道：“我们结婚了。和20多年前相爱的人结下不解之缘，我们想要延续这份珍贵的爱情。听到她离婚的消息，我找到了20多年前的那个号码，联系了她。幸好那个号码没变，我们才能重新连结起来。已经错过太久的时间不能再浪费了，所以我提议结婚，熙媛也终于接受了。此后先办完结婚登记我们会一起生活。因为我结婚的时间很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感谢大家。”

大S也在之后转发“欧巴”的发文，写道：“人生无常，我珍惜当下的幸福。感谢一切让我一步一步走到现在的所有。”

Clon（酷龙）组合曾是韩国90年代的风云组合，被誉为韩流的“先驱”。据悉，具俊晔与大S是在苏慧伦的演唱会上认识，后来在女方的追求下，两人于1998年正式交往。但因韩国经纪公司的“禁爱令”，两人的恋情未对外公开，男方甚至在媒体面前否认过恋情，还推掉女方当时主持的《娱乐百分百》，让大S相当难过。而具俊晔一直到2010年，才在韩国节目上首度松口承认与大S交往过。