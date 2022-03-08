大S嫁给当年的“一见钟情” 他曾让她心碎认“感情懦夫”

（台北讯）45岁的大S和52岁的韩团“酷龙”成员具俊晔（DJ Koo，Koo Jun Yup）宣布再婚，两人20多年前曾有一段情，但当时并未开花结果，如今再续前缘，结为连理。两人于1998年以外套绑紧共舞，但当时男方身为偶像，对这段恋情并不认账，多年后才公开承认，一度被认为是炒绯闻、蹭热度。

具俊晔也曾在一次节目演出上，承认自己的感情态度：“我是一个懦夫。”他也曾在韩国《黄金渔场》综艺节目中回味和大S的恋曲，透露两人拍拖一年，大S为他刺青，在脚踝上刺了“九”，他笑着解释：“‘九’和我的姓氏‘具’同音，她不懂韩文，才会弄错。”他强调，这是很久以前的事，是一段美好回忆。“我们一见钟情，在交往的一年间，我们学彼此的语言，还经常变装到双方的地区出游。”

他当年被封为韩国10大舞王之首，与姜元来（Kang Won Rae）组成酷龙（Clon），20多年前大S在《娱乐百分百》担任主持人时，酷龙受邀演出苏慧伦演唱会，大S就坐在观众席。后来两人在节目、庆功宴等场合见面，敢爱敢恨的大S迷上他，就此展开追求，还安排男方在台湾的工作，甚至亲自接机，带具俊晔到台湾游玩当地陪。具俊晔坦言当时一看到就觉得对方太漂亮了，“我不讨厌，所以就交往了。”

但具俊晔疑因偶像包袱，多次不肯在镜头前认爱，让大S心碎不已。大S在2011年嫁给了汪小菲，不过两人在去年11月已办理离婚。

2019年具俊晔参加恋爱实境秀《恋爱之味》，原本他和一名女性速配成功，但后来还是告吹收场。当时具俊晔向主持人坦言自己的感情态度：“其实我是个懦夫……”具俊晔也一直没有遇见他的真命天女，如今他和大S都正式宣布结婚消息，让台湾与韩国的民众既惊又喜。不少韩国网友涌进具俊晔的IG，恭贺他结婚的消息，也祝福他拥有全新的未来。

大S在面簿转发具俊晔发文“人生无常，我珍惜当下的幸福。感谢一切让我一步一步走到现在的所有。”还甜称具俊晔是“欧爸”，有情人终成眷属。