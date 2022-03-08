起底Clon具俊晔：韩流始祖 52年不婚“因受父母所伤”

韩团“酷龙（Clon）”成员具俊晔（DJ Koo，Koo joon-yup）今早（8日）宣布娶大S，两人20年前曾短暂交往1年，当年爱得轰轰烈烈。不过，酷龙爆红的时间宛如昙花一现，在组合成员姜元来（Kang Won-rae）历经严重车祸，造成下半身瘫痪后，他2008年转业卖衣服，后来主要以DJ身份在圈内活动，也曾坦言出生于单亲家庭留下极大阴影，正是他一直单身的原因。

52岁的具俊晔比大S大7岁，1996年透过团体出道，两成员酷帅的形象为韩流打开大门，经典曲《脱离城市》、《绕绕绕》（Bing Bing Bing），红遍亚洲乐坛。为此，组合曾炫风访台宣传，就是当时让大S对具俊晔一见钟情。

酷龙最经典的经历是曾经在演出时把舞台跳垮，且掀起刀群舞（指非常整齐的群体舞蹈，动作就像军刀划过一样干净利落不拖泥带水）风潮。这种“震撼”的舞台表现，在未来20年更成了Kpop风格主流。

姜元来2000年发生车祸，就此下半身瘫痪，酷龙声势急转直下。但具俊晔不肯听从公司提议单飞，坚持要和姜元来共进退。他有情有义，和姜元来的家人轮流照顾他，不肯舍弃“酷龙”之名，直到姜元来重新振作，两人才又合体回到萤光幕前。

这段期间具俊晔转型成为DJ，以“DJ Koo”的艺名活跃于各大夜店，因场所复杂，一度遭警方列为吸毒嫌犯，在7年内被逼验尿、验毛发3次，全部都呈阴性反应。他不甘受辱，对胡乱报道的媒体提告，也向警察表达严正抗议。

具俊晔（左）对姜元来有情有义。（互联网）

具俊晔转战服装业，2001年先从东大门市场卖起女装“Anna Prank”，顶流韩星亲自现身店面贩卖，服装事业渐渐起色后，他在2003年成立个人服装品牌“Allen A”。品牌短短几年内在东大门区人人皆知。

对于服装名称，他曾解释：“很多人问我，为何不挂上‘酷龙’、‘具俊晔’相关词，但我不想要刻意展现我自己，可能会有一些因为我而来店里消费的人，但也会有直接要买衣服的人，比起我，我觉得衣服才是主角，所以取了一个跟我完全无关的Allen A。”

具俊晔称当年和大S分手后20多年没恋爱，两年前50岁时曾上韩国相亲真人秀《恋爱的滋味》。当时他和一名在面包店的女性相亲，他的妈妈问他对方的职业和年龄，竟然不太满意对方已经35岁了。

具俊晔接着向妈妈坦白，女方结过一次婚，妈妈立刻变脸喊“什么！”具俊晔说：“人好就行了。”妈妈则回“光人好就行了，哪有这么好的事”，录影现场陷入一阵尴尬。之后妈妈看到对方的照片，才渐渐露出笑颜。具俊晔妈妈介意准媳妇熟龄、结过婚的反应超真实，不过由于是录制节目，也很有可能是节目效果。

具俊晔出道逾20年来，身边一直没有知心伴侣，绯闻除了大S、韩国女星蔡妍以外，几乎没有对象。他曾提到：“我是在单亲家庭下成长，对我来说伤害很大，大人不负责任的动作对小孩的影响很大。正是因为如此，我对于结婚的想法就更为慎重了，希望是一位可以跟我很契合，我也很契合对方的人，但现在还没遇到。”