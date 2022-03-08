本地导演孙立人与《疯狂富豪》名厨合作 电影美食搬上桌

银幕画面看得到，银幕下也“吃”得到！本地导演孙立人携手《疯狂富豪》名厨林宝顺办电影美食私房菜，将银幕画面里的美味佳肴“搬”上桌！

最有趣的是，银幕画面上出现什么菜，消费者就可同时享用该菜肴，充分体验电影与美食的结合！

孙立人导演告诉《新明日报》：“这应该是亚洲前所未有的，结合听、视、嗅觉合而为一的餐饮享受！”

孙导把两层楼的洋房变身“私房菜餐厅”，去年底携手卖座电影《疯狂富豪》名厨林宝顺，合伙筹办电影美食私房菜。

林宝顺（John See）年轻时在美食界得过金与银牌奖项，出任不少电影的美食顾问，像本地狂卖的《疯狂富豪》，而他最喜欢的就是巨星杨紫琼主演的《花样厨神》。

林大厨提到与孙立人合作就说：“他是电影导演，热爱美食。我是厨师，兼职当电影美食顾问，跟他合作是必然的。”

推出杨紫琼电影菜肴

孙导将与林大厨携手，推出杨紫琼电影《花样厨神》里的电影食谱，林大厨透露：“我们总共做了90至100道菜，最出色的是黑鸡汤和阿爸的炒面！”

这是否意味，食客品尝私房菜，将可吃到100道菜？

孙导今早（3月8日）受访时进一步补充：“不是啦，林厨会做7道电影里最经典、知名的菜肴给观众（顾客）。”

其中一道卖相挺美的是《海之歌》，以虾作为主菜。

把控美食与电影画面上菜的时间一致，最需要克服的难处在哪里？

孙导说：“要重复的做、重复的练习，把所有流程一一掌控，才能让消费者一起享受观影与餐饮同时进行的这个过程。”

因为地点很“隐私”，这样的电影美食宴每次仅招待5人（配合防疫条例，之前招待8人），走的是高档路线，最高端的价钱是，一人500元。

孙导表示，来临的5月会推出《教父》电影美食宴，“今年是《教父》电影50周年，厨师会烹煮5道出现在银幕画面上的佳肴。”

《教父》是孙立人最喜欢的电影，也是他当年拍国产片《私会党》的动力之一。

至于《疯狂富豪》美食宴，则预计于今年5月推出。

今年底拍《大胃王》炮制50多样狮城美食

《新明日报》曾率先报道，孙立人操刀美食电影《大胃王》，但因碰上冠病来袭，计划赶不上变化，拍摄档期一改再改。

昨晚受访时，孙导表示《大胃王》将持续拍摄计划，希望能在今年底或明年初开镜，负责为片中美食掌舵者，正是名厨林宝顺。

《大》主推本地美食，孙导透露影片中将超过50道狮城美食，“其中在我脑海中出现的是：福建炒虾面和海南鸡饭！”

疫情持续，本地不少导演对电影“望而却步”，孙导却一部接一部，从《今夜不回家》《骗骗喜欢你》，年底还有《大胃王》，是什么样的力量驱使他努力前行？

“我年纪不小了，世界处于动荡中，很多事今天不知明天事，想做就应该去做。已经做了，即使失败，也证明我勇于尝试，总好过干等什么都不做。在新加坡拍电影是很困难的一件事，但只要见到一点‘可能性’，为何不敢敢冲呢？”

其中一样卖相挺美的是《海之歌》，以虾作为主菜。（受访者提供）