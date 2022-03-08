旧爱最美？娱乐圈那些破镜重圆的爱情故事

大S徐熙媛今日（8日）无预警宣布再婚喜讯，对象是20年前的恋人。据知，旧爱具俊晔（Koo Jun-yup）在得知大S离婚后鼓起勇气打了电话给她，进而重新牵起逝去的缘分……再续前缘的情节让网友感叹这根本“梦幻偶像剧”！

然而，破镜重圆并不只是小说或影视剧里常用的套路，在那部名为‘人生’的作品中，也有不少明星兜兜转转，经历了分道扬镳才了解到彼此是心上最惦记的那一块。

错过的不一定就此消失，晚到的不一定就不是真爱。演艺圈中还有哪些破镜重圆的爱情故事？一起随zaobao.sg来看看！

莫文蔚 ── 初恋仍在进行中

莫文蔚与老公Johannes相隔多年在同个场景复刻回忆。（图/互联网）

香港女星莫文蔚出道多年，在乐坛和影坛都有亮眼成绩。曾与周星驰传过绯闻，更和冯德伦谈过长达8年姐弟恋的她，最后却与德籍初恋男友步入婚姻殿堂。“初恋最美”般的梦幻情节同样让网友们津津乐道。

据悉，当年17岁的莫文蔚到意大利读书，认识了同班同学Johannes，两人谈起了甜甜的恋爱，当时她还为了男友学德文。后来两人分隔两地，青涩的初恋只维持了1年。2003年，莫文蔚赴柏林拍电影时重新遇见Johannes，当时她身边还是冯德伦，而男方也已婚，育有3名子女。

莫文蔚和Johannes2011年底在意大利完婚。（图/互联网）

一直到2007年，恢复单身的莫文蔚因缘际会下与初恋情人重新联系，当时男方也离了婚，两人找回了昔日的爱火。2011年两人相识的第30年，莫文蔚选择在他们初遇的意大利举行婚礼。

婚后两人幸福美满，莫文蔚也将Johannes的3个子女视如己出。而去年，他们也庆祝了结婚10周年纪念日。莫文蔚晒出恩爱合照，向老公告白：“不管何时何地，宝贝，我爱着你”，甜蜜初恋仍在进行中。

张学友 ── 以妻之名命名小行星

张学友和罗美薇因戏结缘（左）进而交往。（图/互联网）

失去后更懂得珍惜？歌神张学友与妻子罗美薇的爱情故事同样经历过“失而复得”的环节。同属一间经纪公司的两人，1986年因拍摄电影《痴心的我》结缘而发展成情侣。当时男方虽为乐坛的后起之秀，名气却不及女方。经历事业低潮期的他，染上酗酒恶习，欲藉由酒精来麻醉自己低落的情绪。有洁癖的罗美薇当时却对他相当包容，曾为他整理地上的呕吐物，敷热毛巾、泡解酒茶照顾他。

然而这样的关怀并没有把张学友从深渊中拉出来，罗美薇毅然公开宣布自己与张学友已分手。当时有报道指出两人因聚少离多而分开，但也有传当时女方是想借此激励张学友，让他振作起来。

与罗美薇分手后的张学友努力戒掉恶习、发愤图强，之后不仅唱片大卖，在演技方面也获得金像奖和金马奖的肯定。事业成功的他鼓起勇气再度追求罗美薇，两人据传于1991年复合。1996年，他们在英国注册结婚。婚后的罗美薇息影，专心相夫教子。

婚后罗美薇极为低调，鲜少曝光。（左起）张学友、梁朝伟、罗美薇和刘嘉玲的合照。（图/互联网）

从出道到婚后，张学友的“零绯闻纪录”给了罗美薇满满的安全感。每当有媒体传张学友的绯闻，惹得罗不高兴时，他直接喊话：“你们再乱写，我就永远退出娱乐圈。”1999年张学友被邀请替一颗小行星命名，他以爱妻的英文名“May”来命名。在大女儿出生的那年，他也曾一整年不工作，专心陪伴妻女。

“我希望到了七八十岁，还可以拉着太太漫步沙滩。”“宠妻狂魔”的称号不是一天养成的，每每谈及妻子，张学友自始至终总是充满着爱意与包容，仿佛一直记得自己当初潦倒时，多亏有罗美薇的鼓励，他才能走到今天。

杨采妮 ── 流言蜚语我不顾

分分合合，杨采妮与邱韶智最后还是走到了一起。（图/互联网）

香港“第二代玉女掌门人”杨采妮与新加坡籍丈夫邱韶智的爱情也是经历过分离才迎来有情人终成眷属的美好结局。

杨采妮因长相明艳动人、气质脱俗而被星探发掘入行。随着接演越来越多的作品，她成为“男神收割机”，和金城武拍摄电影《坠落天使》、与吴奇隆合作电视剧《梁祝》等，陆续跟他们传出绯闻。但在她的演艺生涯中唯一一次公开的恋爱，就是与丈夫邱韶智的恋情。

据悉，杨采妮和邱韶智是在朋友的介绍下认识的，两人快速坠入爱河后，杨为爱放弃了如日中天的事业，与当时的男友一起创立了公司。创业初期遇到了金融风暴，再加上缺乏经商经验导致公司严重亏损，债务缠身的杨采妮之后复出还债，同时对外表示与相恋9年的男友已分手。

消息一传出，外界都感到震惊，还有不少人替杨采妮感到不值，纷纷指责男方大难临头各自飞。但杨采妮之后公开维护邱韶智，表示两人是在沟通后决定分开各自发展，分手与金钱没有关系，遇到问题也是一起面对，对方绝不是临阵退缩的人。

杨采妮和邱韶智婚后生活幸福美满，育有2子。（图/互联网）

事隔8年，杨采妮和邱韶智选择回到了彼此身边。外界的流言蜚语并没有影响杨采妮的决定，他们于2013年低调完婚。婚后杨采妮也淡出演艺圈，育有2子。去年她也曾于社交媒体上分享老公为他准备的生日惊喜，婚姻生活看起来幸福美满。

大S与具俊晔1998年的旧照。（图/互联网）

看来，“再续前缘”这件事与20年来有没有换过手机号码无关。人生经历蜿蜒转折后，自然会产生迥异的视野来凝视过往岁月。缘分这件事尽管玄妙，但如果不勇敢把握，最终也将沦为空谈。一如大S的再婚宣言：“人生无常，我珍惜当下的幸福。感谢一切让我一步一步走到现在的所有。”