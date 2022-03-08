无婚礼不生育 大S闪婚接下来要忙这5件事

大S与具俊晔（DJ Koo，Koo Joon-yup）再婚，轰动整个娱乐圈。她告诉台媒：“我不会再办婚礼，也不会再生……”可以相信少了办理婚礼的事烦心，又不必为高龄生育想破脑袋，大S小俩口子接下来的人生可以简单轻松许多。

不过，毕竟是异地恋情，毕竟疫情未退，毕竟闪婚突然，要做的事还是不少的。zaobao.sg把一大早就“全面开花”的媒体报道当中的庞大信息量梳理了一遍，整理出大S宣布闪婚后，接下来最可能做的5件事。

1）回谢道贺的亲友们

官宣约9小时后，大S的面簿点赞达到12万，留言高达1万则，许多艺人如Ella、天心、彭佳慧、孙淑媚等都留言恭喜。另一方面，具俊晔的IG也迎来众星的祝福，包括人气主持人哈哈、影后严正花（Jeong-hwaEom）、唱将尹钟信（Yoon Jong-shin）、女团After School队长嘉熙（Kahi）、女团“Brown Eyed Girls”成员孙佳人（Son Gain）等。如果不嫌麻烦，一对新人要逐一回复好友，相信也颇费时间。

2）招待新婚夫

两人闪婚的原因，原来是目前疫情期间，外国人不能赴台，除了结婚。两人最近闪电复合后还未见到面，相思情切之下，唯有尽快结婚早日见面。据知，两人已在韩国登记结婚，大S没到场，只是把在台湾的文件资料填好再寄到韩国给具俊晔。具俊晔已宣布“明天（9日）早上将搭飞机前往台湾，要去见20年没见的她”。他将在台湾酒店隔离10天，然后才和大S的家人们见面，并和大S与前夫的两个孩子相处、熟悉，计划在台湾待两个月，之后再和大S一起回韩国。

除了要招待新婚夫，并帮助他尽快跟自己的家人熟络、亲近之外，大S会不会也要和他趁机拍摄婚纱照永存纪念呢？

3）安抚“因被蒙在鼓里而生气”的母亲

S妈坦承与大S昨晚因女儿再婚一事互呛，母女至今冷战不讲话，S妈气到血压飙高，已吞降血压药，只因不满“从头到尾都被瞒住”。对于女婿，她对媒体说：“我无言，我不知道，我无所谓，不要问我，女儿开心就好，是她老公，又不是我老公。”还说“就看老娘到时候爽不爽，想不想跟他见面，到时候再说。”

S妈说，当初大S跟汪小菲结婚也没跟她讲，婆婿俩也是婚事定了之后才见面，这次情况一模一样。不过S妈毕竟深爱女儿，会体谅她：“我当然希望女儿能幸福，她年纪大了，还是要有个伴……”所以现在对女婿的话应该只是气话，但大S或许也想抓紧机会安抚下母亲，才能为婆婿的相处助力。

4）学习跟文化相异的家婆相处

具俊晔曾跟妈妈一起上韩国真人秀，节目中可见具俊晔自父母离婚后就相依为命的70多岁母亲，说母亲天天都会早起做早餐给儿子吃，看来是相当传统的韩国妇女。具俊晔在节目中跟儿子催婚，又说：“”就你一个人没孩子，你以后没办法生了……现在生，等你60岁孩子才要上小学。”让儿子很尴尬。

具母也抱怨儿子懒惰，不知道要帮他挑鱼刺到什么时候，一些网民联想到大S先前“吃虾一定要男人帮你剥”的言论，担心她婚后恐怕没有虾子可吃了。

具俊晔之前上恋爱真人秀，具母曾流露不太接受熟龄、结过婚的女性，但不知是否综艺效果。现在大S两个条件都具备，还打算不生，更是与前夫有孩子的“外国人”，未来如何让文化相异的家婆接受，亲密相处，这门大学问，她或许会想要钻研一下？

5）学习对方的语文

据知，大S和具俊晔平时用英文沟通，大S也略懂韩文，虽说简单沟通不是问题，但为了婚姻的长远发展，以及未来跟丈夫的家人良好互动、融入韩国的生活，大S应该会考虑提升韩文能力吧？同样的，具俊晔会不会也学习简单的华语会话，好跟S妈更亲密互动呢？