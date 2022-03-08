《犀利人妻》朱芯仪罹患乳癌 “忽视多个不舒服症状”

（台北讯）凭《犀利人妻》走红的台湾女星朱芯仪今天（8日）度过36岁生日，她透过YouTube视频证实罹患乳癌，而且癌细胞已转移到淋巴。她在去年11月发现不对劲，现在已经默默开始接受治疗，这回鼓起勇气分享抗癌过程，希望可以鼓励更多癌友：“你们并不孤单。”

朱芯仪透露，去年11月照镜子的时候，突然发觉胸部好像有异样，赶紧叫老公卫斯理过来帮忙看看，对方也觉得“真的左右边有点不一样大”。她生了3个小孩，因为长期哺乳，胸部原本已有些松垮、不那么圆润，但这次照镜却发现右边胸部下缘突然变圆了一点，自我检查后，感觉似乎“有一颗东西”，因而紧张起来。

她发现异状之后不久，正好在某次录影时遇到一名医生，便向对方请教这个状况，也拿2020年健康检查的报告给医生参考，得到“应该立刻去检查”的建议。于是，她在老公陪同下，安排一周后去做超音波检查，接着又进一步做切片检查，很快就确认是罹患了乳癌。

回想就医之前的情况，朱芯仪才意识到身体早有不少警讯，例如反复发烧，即使是很小的伤口也长达1个月没癒合，右边乳头发痒等等。明明已有不舒服的症状，她却一直自我说服“可能是我免疫力比较弱”“可能是我太累没睡好”，忽视了这些征兆，所幸最后还是机警察觉胸部形状变化，早些发现并开始治疗。

她透露，其实自己是乳癌低风险族群，但因为姑姑也得过，可能是家族基因影响，提醒大家可以多注意做检查。她得知有罹癌的可能性之后，一开始虽然有点吓到，但随后便开始冷静查资料，做好心理建设才去面对医生宣判，问清楚目前是第几期、要怎么治疗，接着便开始面对抗癌路程。

所幸，朱芯仪身边有老公一路陪伴，对方从一开始发现不对劲之后，就坚持陪她去做每一次的检查、细心了解医生的评估，令她非常感动。她现在已开始做化疗，坦言要维持正面心情确实有点辛苦，“可是我的想法是，我今天真的生病了，我就去治疗、去面对、去处理它。”她决定把抗癌过程拍成视频，之后会陆续更新，希望能帮助更多癌友得到抗癌的力量。

【朱芯仪全文】

今天是国际妇女节也是我36岁生日

希望大家看完影片

可以在爱家人的同时学会更爱自己

如果你跟我一样现在正在生病

请不要担心跟紧张

你有的感受我完全都能体会

但是要建立健康的观念更重要

从现在开始

请把自己放在第一顺位

我们不需要过度体贴、过度担忧

身体是自己的

只有懂得珍惜爱自己

让自己更开心

才有办法战胜不好的细胞

癌症不可怕

可怕的是先被自己吓死

也谢谢我的老公、孩子们，家人及好友们

都给了我大大的信心与支持

思考了许久才决定开起这个频道

希望可以鼓励更多的癌友及癌友身边的家人

你们并不孤单

在这条抗癌的旅程中

我们一起用正面能量战胜一切吧

#三八妇女节

#祝我生日快乐

#YT频道

#朱芯仪的芯情日记