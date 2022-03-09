具俊晔承认20年前提分手 向大S苦苦求婚“我爱她的全部”

（台北讯）韩团“酷龙”成员具俊晔8日宣布与大S（徐熙媛）结婚，两人透过一通电话，牵起这段逝去20年的缘分，短短3个月内，大S离婚又结婚。具俊晔8日接受韩国媒体访问，透露即将在9日一早搭机访台，相隔20年再见，他难掩激动情绪：“很紧张，她是我在年轻时期交往的恋人，现在我们虽然都中年了，但我不是看到她的外貌而爱上她，我是爱她的全部。”

具俊晔与大S当年在苏慧伦演唱会上初次见面，女方主动追求，秘密交往了1年分手，但他始终没有承认过这段感情。事过境迁后，他才在韩国节目上透露，大S曾在脚踝刺上他的名字，但大S不懂韩文，把“具”刺成“九”，间接认了往事。

几个月来手机不离身

20年后的一通电话牵起两人缘分，具俊晔形容：“去年冬天听到熙媛离婚的消息，心情觉得很奇怪，我抱着单纯问候的心情，试着拨打20年前的那个号码，居然通了，听到她声音的瞬间，以前那份爱情的烈焰在心中燃烧起来，好几个月以来，手机不离身，边视讯边跟熙媛表现我热烈地爱意，我跟她说‘跟我结婚吧’。”

20年前的分手主因，具俊晔透露两人是协议分手，“那时候偶像谈恋爱是不受欢迎的，又正好是活动了一阵子还有人气的时期，公司立场也强烈反对，我真的苦恼了很久，是我先说分手的，然后就协议分开了。”首度解开两人当年分开的原因。

不担心见到面幻想幻灭 大S“先爱了再说”

大S和具俊晔今年1月份已在韩国办理结婚登记，具俊晔将赴台湾和大S办理台湾登记。10天后2人就要见面，大S是否会担心与想像和视讯中的他有差异，但沉浸在恋爱中的大S并不担心，“不会，他还是当年的模样，幻灭就幻灭，因为生米已经煮成熟饭，管不了那么多，先爱了再说。”