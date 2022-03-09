《隐门》肉身吊悬崖 62岁吴岱融玩命大呼“过瘾”

吴岱融2016年凭《巨轮II》里的“高天鹫”角色“奸”出新高度，在无线新剧《隐门》中，他以“香港枭雄”身份回归，按他告诉《新明日报》的说法，为香港有史以来提着机关枪抢劫的大盗。“这个‘叶啸天’角色凶悍、暴力，行为就像一头野兽！”

莫非要挑战“变态人物”新境界？吴岱融大笑：“角色确实坏到没人可比！”

除了狡诈扭曲个性，内心戏向来饱满的吴岱融在《隐门》中也有多场玩命戏，包括肉身吊悬崖，“悬崖距离地面约10几层楼高！”但他不畏高，从早上7点拍到黄昏。

新剧动作肉搏戏很多，“遇神杀神”，初接“叶啸天”一角，吴岱融内心充满挣扎，自认“已有年纪”，反问监制，“你那么看得起我哦？”

吴岱融“玩命”，星妻钟淑慧并没有阻止：“她很了解我，知道如果能够，为了最好的效果，我一定会自己做！”

《隐》是他拍得非常过瘾的一部剧，他感恩监制的信任，让他做到他渴望达到的演绎方式。

因香港疫情严峻，拍了一半戏份的《隐门》暂时停拍，不过他已完成戏份，目前人在中国隔离，准备开拍新剧。

星运亨通的吴岱融有另一部中港合资，台前幕后制作全是香港班底的反黑题材新剧《黑金风暴》将于明天（3月10日）通过优酷上线！

《黑金风暴》在中国深圳、澳门及香港拍摄，吴岱融在《黑》中有二子，长子黄浩然是“廉政公署警官”、次子李日朗是二世祖，某次犯法了，吴岱融这“慈父”为了包庇儿子一错再错……

“面对法理与情理，我这个父亲夹在中间……”记者抛了个假设性问题，若现实中他儿子犯错，身为父亲，是选择保护还是“大义灭亲”？

吴岱融笑说“三个字，不敢想！”不过他力推剧中父子情，“因为制作人看了（父子情节）也发讯息来表扬，哈哈，我真的当自己拿奖了！”

说回《黑》，吴岱融透露，接《黑》剧飞中国深圳之前，他与妻子得上网申报健康报告。“儿子当时在英国，我们夫妻俩对填写网上表格不熟悉，申请受阻，险些就去不了（拍戏），几乎要投降了。直至最后一分钟才搞定，我们还兴奋得抱在一起！”

儿子留港陪外婆

吴岱融的儿子目前人在香港陪伴外婆，至今已有三、四个月。

“儿子在英国学的是电影科技，已经毕业。他一早被看中，本准备回新工作，但疫情严峻，他因为选择留在香港陪伴外婆。”

吴岱融夫妻俩多年来为拍戏忙碌，儿子交由外婆照顾，因此两婆孙关系特别亲