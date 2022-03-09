都是钱惹的祸？与“奇葩”家人决裂的女星

古人云：“天下无不是的父母”，意指父母为子女所做的一切都是对的，他们的出发点都是为了儿女着想。但这句话或许不适用于每一个家庭。近日，韩星韩韶禧（Han So Hee）拒绝替母亲还债一事让她登上风口浪尖，明星与家人之间因金钱而起的纠纷顿时又成为网友茶余饭后的话题。

“毒虎会食子”？除了大家熟知的梅艳芳和蔡少芬，娱乐圈中还有哪些明星的家人曾以家人之名，行伤害之实？

韩韶禧 ── 曾以为还债是唯一方法

韩韶禧自《夫妻的世界》（左）爆红以来，马不停蹄接演了《无法抗拒的他》（中）及《以吾之名》。（图/互联网）

凭借韩剧《夫妻的世界》打开知名度的“最美小三”韩韶禧，走红以来母亲欠债的风波也如影随形。最近才刚被传出以现金19.5亿韩元（约215万新元）购入豪宅，没隔几天却又因妈妈而登上社会版新闻。“白富美”的形象背后，韩韶禧艰辛的人生也被翻出来热烈讨论。

韩韶禧的父母在她5岁时便离异，她自小由奶奶一手带大。17岁时她从故乡蔚山到首尔追梦，身上仅带着30万韩元（约330新元）。为了应付生活费和上演员培训课，韩韶禧开始到处打工，从酒吧、烤肉店、服饰店到玩具店，拼了命也要在首尔活下来。她受访时曾表示：“回想刚到首尔的打工生活，每一天都很辛苦，但也因此造就现在的我，我很感恩。”

韩韶禧曾在社交媒体上晒出奶奶的照片，并写道：“我的全部”。（图/IG）

不仅自己的生活拮据，韩韶禧甚至从出道前就开始帮母亲还债。随着她爆红，母亲的债主们开始在网络上爆料，她曾就此公开道歉并透露：因与母亲来往不多，20岁后才得知了债务问题。那时开始一直在帮母亲还债，母亲却以她的名义当作免死金牌在外到处借钱不还。看着自己的名字不断出现在借据上，债务如雪球越滚越大，年少的她曾以为只能默默帮母亲还债。但在这个情况下，却出现了更多的债主，造成更多人受害，她只能再三向大家说抱歉。

不到2年，韩韶禧的母亲又传出因诈欺而被告。韩韶禧这次透过公司发布声明：“完全没有要为相关债务负责的计划”，虽对受害者深感抱歉，但决定要以强烈的态度杜绝类似的事一而再再而三的发生。公司还透露，牵扯到韩韶禧的案件都已经打完民事诉讼，当时法院已经确认这些都与韩韶禧本人无关。

尽管有少数网友指责她爆红了却弃母不顾，但有更多心疼她的遭遇、支持她的声音。所幸从以前到现在，奶奶都一直在韩韶禧身边，成为她最大的动力。她曾在IG上晒出奶奶的照片写道：“奶奶是我的全部”，奶奶的那句口头禅“要好好吃饭”总是可以把伤心欲绝躲到厕所里大哭的她拉出来，重拾对生活的信心。

毛晓彤 ── 突如其来的爸爸

毛晓彤自《甄嬛传》（左）崭露头角，随后在《微微一笑很倾城》（中）饰演女主角的闺蜜打开知名度，《三十而已》则让她攀上演艺事业的高峰。（图/互联网）

以中国电视剧《三十而已》将演艺事业推向新高峰的毛晓彤，背后也有个原生家庭所带来的伤痕。

毛晓彤曾在节目上公开自己的身世：她刚出生时曾被自己重男轻女的亲生父亲扔进了垃圾桶，所幸母亲有心电感应，及时发现并把她“捡回来”。母亲之后与吸毒、嗜赌的父亲离了婚，独自一人将她抚养长大。为了养活毛晓彤，毛母做过很多的工作，为了生计不停奔波，却也没有忽略女儿的教育。在她细心栽培下，毛晓彤多才多艺，17岁时考入中央戏剧学院表演系。

毛晓彤与母亲相依为命，感情非常好。（图/互联网）

在毛晓彤走红后，爸爸找上了门，上电视演起“年迈父亲惨遭大明星女儿弃养”的戏码，说女儿对他避而不见，无奈之下才向节目组（2018年天津卫视《法眼大律师》）求助。当被问及对女儿有什么诉求，他提出向女儿要5000万人民币（约1000万新元），并说“不给钱就一起下地狱。”

该节目播出后在网络上引发热烈讨论，据中国媒体报道，毛晓彤抱持一贯态度对父亲相关的事置之不理。之后陆续有传闻说毛晓彤坚定的态度让生父怒不可遏，到处向媒体、剧组放话试图抹黑她，而毛晓彤自始至终都没有做出回应。但有传她最后身心俱疲，决定每个月给生父生活费，这件事才得以平息下来。

毛晓彤生父上节目爆料女儿是娱乐圈的“不孝女”，称女儿身价过亿却不愿赡养自己。（图/互联网）

张韶涵 ── 时间会证明一切

张韶涵主演过不少经典台湾偶像剧，如《MVP情人》（左）、《海豚湾恋人》（中）和《公主小妹》。（图/互联网）

提到家人之间因钱生隙，张韶涵的经历更是全程摊在媒体镁光灯下，血淋淋得令人不忍直视。

年纪轻轻就出道并抗下家计的张韶涵靠着多部台湾偶像剧如《MVP情人》、《海豚湾恋人》、《公主小妹》等打响知名度，之后更是在乐坛创出好成绩，累积不少代表作。2008年事业正值如日中天之际，张韶涵因家族遗传性心脏病，加上超负荷的工作量，体力不支回到加拿大养病。张母并没有陪同张韶涵回加拿大，留在台湾。

母亲姜柔伊（左）曾爆出张韶涵吸毒。（图/互联网）

当张韶涵回到台湾时，发现妈妈搬走了，账户里的储蓄也没了。张当时曾说，她过去赚的钱都是直接从唱片公司转入妈妈的账户，这么多年下来大概有1亿多新台币（约480万新元）。更有传言指张韶涵当时因联系不上母亲，手术费还是从朋友那边借来的。还没等张韶涵开口，张母就向媒体控诉女儿受朋友蛊惑，想要收回由她管理的财产。一时之间，“张韶涵弃养父母”的新闻传遍大街小巷。不仅如此，张母还加码爆料自己的女儿是同性恋、吸毒、酗酒等。

张韶涵之后主动公布药检结果，证明自己的清白，母女之间的关系也降到冰点。然而张母并没有收敛，她联合前夫（张父）、张韶涵的舅舅、外婆等人站出来指控她不愿意赡养父母，更在张韶涵29岁生日当天，一行人在街头和张的好友打了起来，家丑一次又一次闹得人尽皆知。

张韶涵（右）与弟弟妹妹的感情非常好，不仅与妹妹和开公司，弟弟也参与公司的事务。妹妹曾发文感谢张韶涵：“谢谢你照顾我们这么多年，没有你，我们也不会有今天。希望有一天我们能照顾你，就像你无私的奉献给我们你的青春一样。”（图/互联网）

持续几年的家庭闹剧让张韶涵的演艺事业严重受挫，形象也大受打击，演艺事业也停滞不前。一直到2018年，张韶涵将事业中心转至中国，才重新回到了观众面前。而她的家人随着她翻红再次出现，父亲、舅舅相继爆料惨事并指控她没有兑现承诺提供赡养费。只是这一次，媒体和网民似乎都对这个故事“免疫”了。张韶涵则从头到尾都沉默不作回应。

张韶涵上《吐槽大会》时曾说：“无论是事业还是家庭，我都经历过很多风风雨雨。有一句话叫‘感激伤害你的人，因为他让你变得更强’，但我只想说，伤害就是伤害，没有这些伤害，我也会变得更强，因为我不仅天生励志，我还天生要强，他们只是提醒了我，不要成为那样的人。”

有句话这么说：原生家庭不幸福的孩子，需要用一生去治愈。清官难断家务事，虽说这些“奇葩”家人都给她们带来了伤害，所幸这些女艺人也因身边有着奶奶的问候、弟妹的陪伴以及母亲的奉献，相信这也是她们能够披荆斩棘，毅然往前迈进的最大动力。