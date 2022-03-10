有巨大的爱会天长地久？ 网民看好“具大”婚姻

有着巨大的爱，应该会天长地久吧？

台湾女星大S（徐熙媛）与韩国酷龙组合成员具俊晔本月8日在社媒宣布婚讯，立刻引起网民热烈讨论，网民看好“具大”（读音酷似“巨大”）的婚姻有望天长地久。面簿用户WL发文认为大S很爱挑战自己的眼光或直觉，她和汪小菲才约会四次就能结婚十年，很佩服她。

大S和汪小菲在2010年闪电结婚，当时两人仅交往20天、见面四次就认定彼此。交往20天换来十年婚姻，那么她20多年前与具俊晔相恋约一年，岂不是可以换来大概182年的婚姻，难怪网民打趣说，“具大”的爱与婚姻有望天长地久。

人“气”会变，婚姻生死门来自生活习惯

有网民认为大S活得潇洒自在，有点羡慕她，有的认为“小说都不敢这么写，这太离谱了”，也有网民质疑没见面就结婚，面簿用户Joyce Yen（台湾出版家与翻译家颜择雅）就发文写道：为什么大家都在议论20年没换的手机号码？没见面就结婚都不惊讶吗？见面不是视觉而已，还包括触觉还有嗅觉。双方怎知彼此还喜欢对方身上的气味？人年纪大了，气味是会变的。还有20年间，彼此不知道已多出多少不可理喻的生活习惯。婚姻的生死门到头来不都是生活习惯吗？

据台媒报道，大S回应了与具俊晔结婚后才见面一事：“他还是当年的模样，幻灭就幻灭，因为生米已经煮成熟饭，管不了那么多，先爱了再说。”

“前任电话不要删”登热搜

大S与具俊晔再婚的消息曝光后，在中国微博迅速发酵，微博上的热搜几乎被大S霸占，并出现“前任电话不要删”的讨论。台湾男星炎亚纶更在面簿写下短短几字：“20年内我大概换了五个号码，难怪还没结婚”，虽然搞笑，但也符合大S二度闪婚的状况，也难怪有数千人对于炎亚纶的发文按赞，不少人开玩笑要赶快记起初恋的电话。

光良在面簿放上跟Ella（陈嘉桦）合唱《勇气》的片段，写上“童话不是骗人的“爱真的需要勇气，更需要20年不换电话号码的契机！”

梁静茹则在IG晒出自拍照，写上：“找我请拨打3388338833888，号码记得好好留起来哦，撒朗嘿喲（韩语：我爱你），过后还发文自己在找电话簿，令人忍俊不住。