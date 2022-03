契约者 The Contractor(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:里德(Chris Pine,克里斯派恩饰)被迫从海军陆战队退伍后,与最好的朋友一起加入私人组织,并在一名老兵的带领下养家糊口。他到海外执行秘密任务,遭到追捕,他得边逃命边找出背叛者的真正动机。

短评:克里斯派恩继《神奇女侠1984》(Wonder Woman 1984)后的新作,由于是前海军陆战队人员,自然有敏捷的搏斗身手,机智的头脑,他多次死里逃生,让人看得频频捏冷汗。影片节奏强,故事不新颖。(英语对白,附中文字幕)

情圣西哈诺 Cyrano(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:才思敏捷、文武双全的侏儒西哈诺(Peter Dinklage,彼得丁拉基饰)对长相感到自卑,不敢对美丽动人的罗珊(Haley Bennett,海莉贝内特饰)表达爱意,当罗珊对克里斯汀(Kelvin Harrison Jr.,凯尔文哈里逊饰)一见钟情时,他还帮克里斯汀写情书给罗珊。

短评:“西哈诺”已不是第一次搬上大银幕,美国男星彼得丁拉基有自己的特色,诠释出憨厚善良的主人公情感丰沛,唇枪舌剑中口若悬河的魅力。Haley Bennett(海莉贝内特)在惊悚片《吞噬》(Swallow)演吞食尖锐物品的孕妇,让人印象深刻,《情》则中规中矩。虽是古装戏,不过切合现代的爱情观,毕竟还是有不少现代人不敢对心仪对象表达爱慕。(英语对白,附中文字幕)

角落小伙伴2 Sumikkogurashi: The Little Wizard In The Blue Moonlight(G)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:角落小伙伴在秋天一起露营,遇到蓝色大满月之夜会出现的巫师们,五个兄弟巫师出现在小镇的公园、超市、森林等,施魔法把这些地方变成闪闪发光的派对场所。当欢乐的夜晚结束,巫师要重返月球时,木薯粉竟要和他们一起离开。

短评:大森贵弘导演的老少咸宜日本动画,饭团和炸虾尾等拟人角色各有性格,长有僵尸牙的巫师们,也惹人爱。以冒险为题材,但娱乐性高。(日语旁白,附中英文字幕)

剧场版咒术回战0 Jujutsu Kaisen 0(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:乙骨忧太的青梅竹马祈本里香因车祸丧生,忧太不只能看到她的怨灵,还被附身,为此几度想自杀。他因缘巧合进入咒术高专,开始执行多次任务,在战斗中成长。

短评:朴性厚导演的日本动画片,绪方惠美等配音,改编自芥见下下的原著漫画,故事天马行空,对白幽默,动作戏颇吸睛,但文戏包括人物之间情感的互动就比较表面。(日语对白,附中英文字幕)

奥嘉 Olga(PG13)

期待指数★★★☆

故事:15岁的奥嘉是乌克兰国家代表队的体操好手,正处于奥运受训关键期,记者母亲因批评国家腐败,而被亲俄总理的人马盯上。奥嘉为了安全与体操事业,前往瑞士受训。异地生活不易,新队友联手排挤,家乡基辅广场的和平示威活动,也因政府暴力镇压,局势越演越烈,母亲在此刻与她失去联系。

乌克兰前国家队运动员Anastasiia Budiashkina(阿纳斯塔西娅)演出奥嘉,Elie Grappe(艾利葛拉普)首部导作,捕捉少女在体操杠上的摆荡英姿,年轻运动员离乡背井的孤寂,撕裂人民的国族伤痛,层层堆迭起青春的重量。去年康城影展影评人周夺奖,代表瑞士报名第94届奥斯卡最佳国际电影。(瑞士、法语与乌克兰语对白,附英文字幕)

心心之火 Fireheart(PG)

期待指数★★★

故事:1932年在纽约,16岁女孩乔治亚想像父亲一样成为消防员,但女性还不被允许进入这一行。当神秘的纵火犯烧毁百老汇大街,消防员一个接一个消失,乔治亚已退休的父亲被召回调查此事。为帮助父亲和拯救城市,乔治亚变装成男人,加入消防队,要揪出纵火犯。法国与加拿大联制动画片,法国女星Alice Pol(爱丽丝波尔)为乔治亚配音。(英语对白,不附字幕)