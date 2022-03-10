传喝醉闹事 曹格还原真相：我才不会道歉

（台北讯）金曲歌王曹格，传出日前在台北某餐馆疑似酒后与隔壁包厢客人爆发口角，不仅拿东西砸餐馆老板和用餐客人，还用英文飙骂对方脏话，被民众录下近2分钟视频，并贴上网。警方事后约谈他到案并依违反《社违法》移送，他受访后还原事件真相，强调如果对方要借机勒索，自己则绝对不会道歉。

根据《镜周刊》报道，曹格还原他和恩师涂惠源在餐馆用餐，因为隔壁包厢客人音量过大，因此请餐馆工作人员向对方传达此事。没想到他的要求遭拒绝，最后一行人决定先行离开，对方这时竟直接飙喊脏话。对于无端遭到对方挑衅，他才暴怒同样以脏话回呛对方。

曹格还原事件始末后说，对方只提供有利于他们的单方面视频，但当天警察到现场搜证，有所有人的口供、笔录跟视频，基本上算是没事，推测是被“那个人”要求道歉，可能是想要借机勒索。他强调自己见过许多大风大浪，因此绝对不会道歉。他事发后也忙着跟爸妈、老婆解释。

曹格出道后就频因酒醉闹上新闻版面。他2009年因喝醉，在香港街头对歌手好友侧田动粗，遭到警方拘捕。2013年曹格夫妻受邀参加林志颖的婚礼，结果他又酒后失态，不仅大声叫嚣，对想要安抚他的人也动手动脚，让老婆羞愤落泪。

同年10月他再次于夜店酒后失控，大骂英文脏话甚至对人比中指、挥拳，气得妻子吴速玲离家出走，之后他召开记者会公开道歉，坦言女儿包子妹要他戒酒，他当下落泪允诺，宣告一辈子戒酒：“我不喝酒不会死，但没了家人就没意义。”他也开出“戒酒支票”，称若破戒就要捐50万新元，退出歌坛。