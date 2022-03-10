具俊晔陪大S游韩视频曝光 心理测验问出“理想型女友”是她

大S和韩团“酷龙”成员具俊晔（Koo Joon-yup）8日宣布闪婚，分手24年后竟因一通电话再续前缘，4个月内就决定结婚，如童话故事般的情节，轰动娱乐圈。网民挖出24年前大小S主持的综艺节目《娱乐百分百》里男女主角的同框视频，当年大小S飞到韩国採访酷龙（Clon），具俊晔更陪他们同游韩国，再掀热议。

视频中，可见大小S好友黄嘉千也同行。一行人像是在路边逛，在一个打拳游戏机前停下，在女生的娇柔要求下，具俊晔不出拳，却用头猛撞一下，跟酷冷的舞台形象很不同。

酷龙带台湾团品尝各种特色韩国菜，席上，疑似小S的声音说：“韩国男生长得不怎么样，但皮肤满好的。”接着镜头转到具俊晔，一旁的大S羞涩地微笑，背后疑似小S的声音又起：“这是韩国帅哥，乳沟比我还大。”非常搞笑。

大S在酷龙面前，称他们本人非常帅；酷龙则客气回礼，称大小S是最美丽的台湾女星，还秀了几句华语。有趣的事，大S在摄影棚回顾韩国所拍画面时，却不称呼具俊晔的名字，而是叫他“那个光头”。

另一个是酷龙首次上《娱乐百分百》的视频，大小S问起对方理想型女友，并和他们玩心理测验，结果竟然测出酷龙的理想型就是她们。有趣的是，当时喊出“我愿意和他们交往！”的应该是小S。