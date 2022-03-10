林梅娇和陈丽贞照片遭盗用卖产品

又两位演技派阿姐照片遭人盗用打广告，林梅娇报警。

早前林梅娇在IG指出近几个星期有不法之徒多次盗取她的照片，通过不同的户头购买面簿广告，贩卖各种中药、护肤品等。

林梅娇告诉记者，上个星期她就收到朋友发来的假广告截图。“朋友问我知不知道这件事，我根本不知道，就上去看了一下，发现网站也是不存在的。”昨天（3月9日）早上，林梅娇又收到另一位朋友发来的截图。

林梅娇已报警

两张截图内容都是在冒充林梅娇的口吻推销中药，还擅自盗用林梅娇和女儿黄暄婷的合照，说自己使用了“向云介绍的中药贴”以及“范文芳推荐的中药面霜”，如今可以“不化妆出门。”

昨天林梅娇透过IG表示自己已经报警，并呼吁大家若再看到类似假广告要立刻向面簿举报。

陈丽贞：没用瘦身产品 “广告”用陈丽贞照片名字却放陈莉萍

陈丽贞也“中招”！她告诉记者，自己是在前天收到影迷的讯息，这才知道自己照片被盗用，当天她就在IG通知大家小心假广告。

“对方还放了莉萍的照片，写莉萍的名字，所以我很混乱，他是不是把我和莉萍的样子搞混了？”见自己的照片被盗用，名字还被写错，陈丽贞不怒反笑：“我觉得他有点小笨。”

陈丽贞表示，将此事发到IG只是为了通知大家自己没有服用“广告”上提到的产品。陈丽贞也指出这并不是照片第一次被盗用，为Bio Essence代言的代言照，曾经也遭其它美容产品盗用。

陈丽贞强调：“到目前为止我还没用过任何瘦身产品，因为疫情的关系我觉得要把自己的健康照顾好，在饮食方面会多注意、多做运动。”

“我想以好的方面去想这件事，可能站在他们的立场，他们是逼不得已才这么宣传。”陈丽贞说目前还不会报警，“除非这个人真的很过分。”